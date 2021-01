Otniela, ce păcat! N-ai și tu noroc în viață de-un iubit bogat… Bărbatul l-a “omenit” pe-un cerșetor cu 60 de lei, în timp ce ei i-a cumpărat o… savarină

Otniela, una dintre cele mai frumoase domnișoare din showbiz-ul românesc, curtată de o groază de bărbați, pare să își fi găsit un iubit care să o răsfețe. Sau, cel puțin, așa spera ea...

Recent, paparazzii WOWbiz.ro au surprins-o pe Otniela, într-una dintre zilele în care vremea nu era atât de rece încât să nu te poți bucura, legal, de câteva minute de stat la terasă, în compania unui tânăr, tatuat, care o făcea să zâmbească ca niciodată.

La o prăjiturică – câte o savarină fiecare – cei doi și-au petrecut la terasă minute bune, Otniela fiind toată un zâmbet, extrem de vorbăreață și expansivă, semn că bărbatul de lângă ea îi produce senzații tari. Și, ocupată din cale afară să îi arate, probabil, fotografii care mai de care mai haioase, având în vedere că tânărul râdea și nu o făcea din politețe. Și, fără să se grăbească să mănânce savarinele cumpărate, cei doi, apropiați din cale afară, au vorbit câte-n lună și-n stele despre tot felul de întâmplări...

Otniela a savurat o savarina, iar iubitul a facut o fapta buna

Discuția lor a fost însă tulburată de un bărbat, aflat evident în mare dificultate, ajuns probabil la vârsta la care ar trebui să aibă o pensie, care, discret, cerea ajutor. Și, fără să stea pe gânduri, bărbatul de lângă Otniela, fără să se uite la om mai mult de câteva secunde, a scos portofelul și a extras de acolo câteva bancnote pentru a-l ajuta pe respectivul bătrâne. Și, cum sărbătorile, suma la care s-a gândit iubitul Otnielei este una suficient de mare pentru a-i face ziua mai frumoasă celui care apela la mila publică: 60 de lei, reacția Otnielei fiind una, la modul evident, de surprindere, semn că nu se aștepta ca bărbatul cu care râde

atât de mult să fie atât de generos...

Otniela a avut un zambet cuceritor

Otniela a înnebunit bărbații, la Ferma

Otniela Sandu a cucerit inimile fanilor emisiunii „Ferma”. De când a apărut la TV, Otniela Sandu a stârnit anumite controverse, dat fiind că nimeni nu înţelegea ce se întâmplă între ea și Vali Bărbulescu și nici de ce mai toți bărbații de acolo erau înnebuniți după ea, Florin Pastramă, actualul soț al lui Brigitte,

încercându-și, chiar insistent, norocul cu ea.

„Am rămas make-up artistul meu personal. Este o pasiune pe care o am încă din copilărie şi un mod prin care mi-am câştigat primii bani singură. Dar tot actoria rămâne prima mea dragoste. Îmi amintesc că atunci când eram întrebată, la grădiniţă, ce anume mi-ar plăcea să devin când am să fiu mare, spuneam că actriţă sau prezentator de ştiri. În copilărie, aveam o cutie cu o gaură mare în centru, prin care citeam şi inventam ştiri. Iar în ‘pauzele de publicitate’, organizam diferite scenete în care tot eu jucam personajul principal. Acum, am ajuns pe un drum în care pot face paşi spre lucrurile care mă fac cu adevărat fericită”, declara ea mai demult pentru okmagazine.ro.