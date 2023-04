Ovidiu Hațegan a arbitrat primul său meci, la peste un an după ce a suferit un infarct miocardic în timpul unui antrenament: „Ne bucurăm să îl revedem făcând ceea ce iubește!”

In articol:

Ovidiu Hațegan a condus primul său meci, la peste un an după ce a suferit un infarct miocardic chiar pe terenul de fotbal.

Ovidiu Hațegan a arbitrat primul meci după ce a suferit un infarct

Ovidiu Hațegan (42 de ani) a suferit un infarct miocardic în luna martie 2022, iar de atunci nu a mai condus niciun meci la centru, ci s-a aflat doar în camera VAR. La mai bine de un an de la cruntul incident, Hațegan a condus primul joc, un meci-școală susținut de UTA cu echipa U18 a clubului din Arad.

Meciul a avut loc joi, 20 aprilie 2023, iar clubul UTA Arad a ținut să îi mulțumească public arbitrului Ovidiu Hațegan pentru acceptarea invitației: „Echipa de seniori a disputat astăzi un joc școală cu echipa U18 a clubului. Partida a fost oficiată de Ovidiu Hațegan, revenit pe gazon după o lungă perioadă. Îi mulțumim că a răspuns pozitiv invitației noastre și ne bucurăm să-l revedem făcând ceea ce iubește.” , a transmis clubul de fotbal pe pagina oficială de Facebook.

Citeste si: „Îți mai trimit câteva valize”. Prima reacție a lui Rux, după ce a fost acuzată că este stilist pentru Sorina. Jurații și colegele au taxat-o dur pe Sorina- kanald.ro

Citeste si: „Păi după 40 de ani ne dați afară?”. Două persoane s-au urcat pe acoperișul casei după ce au aflat că trebuie să se mute- stirileprotv.ro

Citește și: Cristiano Ronaldo riscă să fie arestat și deportat din Arabia Saudită! Ce infracțiune a comis celebrul fotbalist: „Am depus plângere la parchet!”

Ovidiu Hațegan: „Îmi doresc să fiu sănătos și să mă bucur de fiecare moment pe care îl trăiesc”

Ovidiu Hațegan, unul dintre cei mai importanți arbitri din țara noastră, a trecut testele fizice susținute de centralii din România în urmă cu câteva luni, însă chiar și așa, acesta nu a dorit să își forțeze revenirea.

„Îmi doresc să fiu sănătos și să mă bucur de fiecare moment pe care-l trăiesc. A fost o perioadă altfel, am avut vacanță cum n-am avut toată viața. Forțată, într-adevăr, dar mi-a prins și bine. Am stat mai mult cu familia, m-am bucurat de alte lucruri pe care le-am pierdut în acești ani în care am călătorit foarte mult ca arbitru.”, a declarat acesta în luna ianuarie 2023, conform digisport.ro.

Citește și: Nuntă în Giulești! Președintele CS Rapid, Bogdan Vasiliu, s-a căsătorit cu fosta noră a lui Virgil Măgureanu după doar două luni de relație. ”A fost spontană decizia”

Citeste si: Oana Roman a ajuns cu fiica sa de urgență la spital! Ce s-a întâmplat cu Isabela- kfetele.ro

Citeste si: Izvorul Tămăduirii 2023. Ce trebuie să faci în această zi pentru a avea noroc tot anul?- stirilekanald.ro

Citeste si: „Eu cer în continuare custodia exclusivă.” Andreea Bălan continuă procesele pe care i le-a intentat lui George Burcea- radioimpuls.ro

Totodată, potrivit digisport.ro, la sfârșitul anului trecut, Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat că FIFA a validat 11 arbitri de centru, 15 arbitri asistenți, 10 arbitri VAR pentru sezonul 2023, iar numele lui Ovidiu Hațegan este pe listă. Acesta a devenit arbitru FIFA în anul 2008, iar până în prezent a arbitrat 30 de meciuri internaționale.

Ovidiu Hațegan fusese convocat inclusiv pentru a arbitra meciurile de la Campionatul Mondial din Qatar 2022, însă din cauza infarctului suferit, locul său a fost luat de Istvan Kovacs.

Sursa: digisport.ro