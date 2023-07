Ovidiu Hațegan a revenit la centru! Reacția arbitrului în urma revenirii după o accidentare cumplită

In articol:

Ultimul meci pe care l-a arbitrat Ovidiu Hațegan a fost FC Argeș – FCSB, scor 1-0, din 3 martie 2022.

Ovidiu Hațegan a revenit la centru într-un meci oficial al Superligii!

Pe 28 martie, centralul a suferit un infarct miocardic, eveniment care l-a ținut pe bară destul de mult timp.

De-a lungul sezonului trecut, arbitrul român s-a aflat exclusiv în camera VAR la meciuri din Superliga României, campionatul Arabiei Saudite, Champions League, Europa League sau preliminariile EURO 2024.

Hațegan s-a aflat și la centru pe 3 iunie 2023, în barajul pentru promovarea în liga secundă dintre Unirea Ungheni și Corvinul Hunedoara, partidă încheiată cu scor 0-2.

În sezonul curent, Ovidiu Hațegan a fost rezervă de arbitru la partida Petrolul – U Cluj, din prima etapă, scor 1-1.

Ultima partidă oficială pe care românul a condus-o la centru într-o competiție de top a fost Olympique Lyon – FC Porto, scor 1-1, disputată pe 17 martie 2022, în Europa League.

Acum, Ovidiu Hațegan a revenit la centru în prima ligă a Romaniei.

Primul meci arbitrat de central a fost cel din etapa a doua a noului sezon, dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați.

Ovidiu Hațegan a revenit la centru în partida dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați [Sursa foto: Website FRF]

Cum a reacționat centralul după revenirea la centru?

Ovidiu Hațegan a oferit o reacție după meci, exprimându-și recunoștința față de familie și cei dragi.

„Mulțumesc că m-ați primit. A fost un moment emoționant. După 17 luni... A fost un moment dificil în viața mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să trec. A fost o încercare. Mă bucur că am stat aproape lângă familie. Am avut sprijinul federației, comisiei centrale. M-am pregătit bine fizic, nu mi-am asumat niciun risc. Și mă bucur că am fost aici în calitate de arbitru.

Sunt niște trăiri greu de explicat în cuvinte. Uitați, aici e Neagoe (n.r. se ia în brațe cu antrenorul Universității Craiova, Eugen Neagoe). Am avut familia alături de mine. Vreau să spun că îi iubesc și că abia aștept să vin mâine acasă.

Nu au fost momente dificile. Imediat după acea cumpănă mi-am resetat tot și am plecat pe ideea.... Ok, arbitrajul face parte din trecut. Nu am simțit niciodată un regret, am simțit că am câștigat dreptul de a avea o a doua viață. Din păcate mulți nu au șansa să retrăiască aceste momente”, a spus Ovidiu Hațegan după meci.

Universitatea Craiova – Oțelul Galați 0-0

În prima repriză lupta a fost crâncenă, oltenii au fost în nenumărate rânduri aproape să deschidă scorul, însă formația dirijată de Eugen Neagoe a reușit să nimerească doar bara porții adverse.

În repriza secundă, lupta s-a stins. Cu ultimele suflări, oltenii au încercat să obțină cele trei puncte din a doua etapă, însă fără succes, scorul final a rămas tot 0-0.