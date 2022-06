Ovidiu Ioaniţoaia a suferit un atac vascular cerebral. Primele informații despre starea de sănătate a jurnalistului

In articol:

Ovidiu Ioaniţoaia a suferit un atac vascular cerebral sâmbătă seară, în timp ce se afla în vacanță, în Bulgaria. Jurnalistul a început să se simtă rău, așa că soția lui a decis să se întoarcă de urgență în țară pentru a-l transporta la spital.

Din fericire, acesta și-a revenit, iar acum starea lui este una stabilă.

Ovidiu Ioaniţoaia, primele declarații după ce a suferit un AVC

Ovidiu Ioaniţoaia se afla în stațiunea Balcic (Bulgaria) atunci când a suferit atacul vascular cerebral. Îngrijorată pentru starea lui de sănătate, soția jurnalistului a decis să-l transporte de urgență la un spital, în România. Celebrul comentator a fost internat duminică, în jurul orei 03:00 dimineața, iar acum este în afara oricărui pericol.

El a transmis că se simte mai bine și urmează să fie supus unor investigații medicale suplimentare: "Mă simt bine, nu mai am probleme. Mâna stângă este ok. Am trecut printr-un moment greu, mi s-a confirmat că a fost AVC. O formă ușoară, a trecut, dar voi mai face niște consultații. A condus soția și am ajuns azi-noapte la 3 la Constanța, de la Balcic.", a declarat Ovidiu Ioaniţoaia, pentru fanatik.ro.

Ovidiu Ioanițoaia [Sursa foto: Captură YouTube]

Ovidiu Ioaniţoaia a fost operat pe cord deschis, în urmă cu 10 ani

Ovidiu Ioaniţoaia s-a mai confruntat cu probleme serioase de sănătate, de-a lungul timpului.

În 2012, celebrul jurnalist a fost supus unei intervenții chirurgicale pe cord deschis la Stuttgart, iar de atunci a trebuit să respecte cu sfințenie indicațiile medicilor:

