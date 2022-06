Ovidiu Neveu a invitat toată familia Sterp la el acasă, în Elveția! Ce a spus despre mama Geta și vizita pe care i-a făcut-o? "E grea munca la Hațeg" | EXCLUSIV

In articol:

Ovidiu Neveu își dorește un nou adversar celebru în cușcă, după lupta avută cu Iancu Sterp în gala RXF Star Edition. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Neveu i-a lansat, în exclusivitate, o provocare lui Jador, și a explicat motivul pentru care vrea să se bată cu manelistul.

Ovidiu Neveu, impresionat de mama Geta

Ovidiu Neveu este supărat pe Jador, după ce acest a făcut o serie de declarațiilor dure la adresa lui. În semn de revoltă, Neveu vrea să rezolve disputa în ring și să îl pună la ”pământ”, din punct de vedere sportiv, pe cunoscutul cântăreț. Tot în cadrul acestui interviu, a vorbit și despre mama Geta, cum l-a omenit în vizita făcută la ea acasă, dar și despre invitația oficială pe care i-a lansat-o de a veni în Elveția.

Ovidiu Neveu a fost înfrânt de Iancu Sterp în ringul de MMA, dar asta nu l-a îndepărtat de ideea unei posibile prietenii pe viitor. Zis și făcut! Acesta i-a făcut o vizită la Hațeg atât lui, cât și întregii familii Sterp și a rămas impresionat de cum s-au purtat cu el. În emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Ovidiu Neveu și-a spus impresiile după scurta ședere la familia Sterp.

"Nu își au rost cuvintele. Nu mă așteptam să fie astfel de oameni, dar acum, după ce am fost acolo, sunt niște oameni de nota 10 toți, de la mic la mare. De aceea este apreciată de toată România. Acum mi-am dat și eu seama. M-am dus acolo fără să spun nimănui! M-am urcat în mașină și le-am făcut surpriză. S-a pomenit cu mine la poartă, s-a uitat pe geam, nu i-a venit să creadă. Am auzit de afară cum a zis <A venit Neveu!> M-a băgat în casă, m-a omenit, m-a pus la masă, dar și la treabă. Am vrut să fac, ca să încerc ca experiență. E grea munca la Hațeg.", a declarat Ovidiu Neveu.

Ovidiu Neveu așteaptă familia Sterp în Elveția

Ovidiu Neveu nu a stat pe gânduri și, în semn de recunoștință pentru familia Sterp, i-a invitat pe toți acasă la el, în Elveția. Acesta a lăudat forța de muncă a mamei Geta și a copiilor ei, în special Getuța, pe care o simpatizează de foarte mult timp, dar și bucatele pe care le-a mâncat la Hațeg.

"Toată familia e forțoasă, până și Getuța. Prima dată am fost cu fratele meu și am stat 2-3 zile și acum am mers singur și am stat 5 zile. Prima dată m-a invitat Iancu la un chef pe munte. Mama Geta mi-a făcut un ceaun, nu mai mâncasem niciodată, m-am îngrășat. Mama Geta m-a pus pe picioare, din mai multe puncte de vedere. Să vină aici în Elveția, împreună cu familia ei toată. E foarte frumos aici. Îi aștept oricând vor.", a mai povestit Ovidiu Neveu, în emisiunea Online Story.