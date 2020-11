„Păcatele” din trecut ale Ralucăi Pastramă o ajung din urmă. Ce s-a întâmplat chiar înainte de cununia cu Pepe este greu de imaginat. „Mi s-au cerut 5.000 de euro să nu apară”

Pepe și Raluca Pastramă

Raluca Pastramă nu a ieșit în evidență în ultimii ani de zile, însă divorțul de Pepe scoate la iveală cele mai controversate lucruri pe care le-a făcut bruneta înainte să-l cunoască pe soțul ei. După ce cântărețul a fost pus la zid de soția lui prin prisma unor acuzații de violență domestică, iată că secretele care ies acum la suprafață demonstrează că nici Raluca nu a fost ușă de biserică.

Un episod bizar a avut loc chiar înainte de cununia cu Pepe, când artistul a fost șantajat cu publicarea unor fotografii cu Raluca Pastramă în ipostaze nu tocmai ortodoxe. Momentul a fost reamintit chiar de soțul ei, care dorește astfel, cel mai probabil, să demonstreze că a fost alături de brunetă în momente grele și că e nedrept să-l acuze de lucruri grave, precum bătăi și alte violențe.

Pepe a fost santajat înainte de nunta cu Raluca

Totul s-a întâmplat în anul 2012, pe 18 aprilie, ziua în care Pepe și Raluca au mers în fața ofițerului de la Starea Civilă. Artistul a aflat de existența a cinci fotografii în care viitoarea lui soție a pozat goală. Mai mult, acestea ar fi trebuit să fie publicate chiar în ziua cununiei lor.

Pepe declara atunci că i s-au cerut 5.000 de euro ca acele imagini să nu fie publicate. Totuși, el preciza că nu e nimic incriminator, întrucât Raluca era o copilă când a făcut pozele.

„Ştiam de pozele astea demult! Avea 17 ani şi nu e nimic scandalos în ele! Mi s-au cerut 5.000 de euro să nu apară. E o fată gravidă, foarte cuminte. S-au încercat fel şi fel de acuze. Eu am aflat de această manevră acum trei săptămâni, probabil ei au copt-o acum două luni”, spunea artistul la o emisiune televizată.

Pepe, santajat pentru Raluca

Cântărețul spunea în urmă cu opt ani de zile că Raluca a fost o fată cuminte, iar pozele au fost făcute doar pentru ea, nu pentru a fi trimise unei alte persoane.

„Eu am cunoscut-o pe Raluca în iulie. Ea face 21 azi. Eu nu cred că un om până la 20 de ani nu a mai avut vreo relaţie. Eu, după trei luni cât timp am vorbit cu ea, am constatat că e virgină. Acel prieten al ei, cu care a stat câteva luni, a fost cu ea acum 2 ani şi ceva. Ea şi-a făcut nişte fotografii singură în oglindă. Ea nu a postat aceste fotografii nicăieri şi nici nu le-a trimis celui care pretinde că le are”, mai spunea el.