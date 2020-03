Una dintre cele mai recente postări ale îndrăgitei cântărețe Adda i-a făcut pe fani să se întrebe dacă nu cumva artista a fost infectată cu coronavirus, având în vedere faptul că numărul cazurilor crește de pe o zi pe alta.

Cântăreața păstrează mereu legătura cu fanii ei prin intermediul rețelelor de socializare, mai ales acum când toată România se află în carantină. Astăzi, cântăreața a stârnit panică printre internauți, în momentul în care a urcat pe internet imagini cu ea, din mașină, cu o mască la gură, anunțând că a ajuns de urgență la spital.

„Am completat o cerere de urgență și am venit la veterinar”

Adda i-a liniștit repede, însă, în momentul în care a lămurit situația. DE fapt, nu vedeta era cea care avea nevoie de îngrijiri medicale, ci cățelul ei, Bubu, care are câteva probleme de sănătate și a fost nevoită să îl ducă la medicul veterinar.

„Sunt foarte supărată că Bubu nu se simte bine. A plâns toată noaptea. Nu înțelegem ce are. Am completat o cerere de urgență și am venit acum la veterinar. Noroc că am găsit un cabinet care încă ia urgențe. Sper să fie totul ok.”, le-a transmis Adda urmăritorilor ei.

„Bubulinu e mai bine. A primit două injecții și urmează să-i mai facem tratament acasă. Peste trei zile trebuie să mergem din nou la doctor. Mă bucur mult că a mâncat. Mulțumim pentru griji!” a anunțat imediat după postarea anterioară.

Adda este una dintre cele mai apreciate cântărețele din România, care s-a făcut remarcată în lumea muzicală datorită calităților vocale cu care a reușit să cucerească o mulțime de fani.