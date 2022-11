Imagini controversate de la Mănăstirea unde părintele Calistrat a lovit o femeie. Călugăr, surprins în timp ce sărută pe obraz o enoriașă, chiar în fața altarului: „Apropierea pare nepermis de mare”

În urmă cu scurt timp, părintele Calistrat a ajuns în centrul atenției tuturor după ce, chiar în curtea bisericii, a lovit două femei.

Victimele omului bisericii au depus plângere după plângere la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, cu privire la ceea ce se întâmplă la Mănăstirea Vlădiceni, pe lângă incidentul care le-a adus multă ură din parte susținătorilor lui Calistrat.

Conform imaginilor făcute publice de cele două femeie, chiar în biserică, unul dintre preoţii ucenici ai lui Calistrat, Ionuţ Hrisostom Turtoi, apare în ipostaze deloc firești pentru un om al bisericii.

Chiar în faţa altarului, în paraclisul mănăstirii, Ionuţ Hrisostom Turtoi a fost surprins în timp ce îmbrățișează și sărută pe obraz o enoriașă, apropierea dintre ei devenind din ce în ce mai mare.

„Ca victime ale agresiunii comise de pr. Calistrat Chifan, am devenit subiectul unor atacuri mediatice bine ţintite, menite să ne afecteze imaginea, credibilitatea, demnitatea. Nu ne rămâne altceva de făcut decât, cu multă evlavie, să ne raportăm cu folos la cuvintele unui mare duhovnic în viaţă spuse la adresa noastră: «la un moment dat, au început să agaţe femeile din biserică. Dar ce fel de femei? Femei care au o mai mare apropiere de preoţi. Noi acolo unde spovedim, totul e transparent» (pr. Calistrat Chifan). În virtutea acestei transparenţe, pentru unii călugări îmbrăţişările prelungi sunt permise. Şi încurajate. Şi impulsionate cu îndemnuri de genul: «spune după mine: te iubesc, părinte! Sunt moartă după tine!». Par versurile unei manele. Şi ce dacă? Nu ne mirăm că un astfel de preot are un mare grup de ucenice, în marea lor majoritate femei singure, divorţate, cu cât mai mulţi... copii, din moment ce astfel de îmbrăţişări în biserică cu greu găseşti în vreo zonă a ortodoxiei. Ne-am convins că pr. Calistrat nu vorbeşte degeaba. Într-adevăr, apropierea este... mare!”, au spus cele două victime, într-un mesaj, notează ziaruldeiasi.ro.

Mai mult decât atât, pe lângă faptul că cele două surori susțin că atitudinea călugărului este constantă în paraclisul mănăstirii, ele au pus la dispoziție și imagini în care același om al lui Dumnezeu, în același loc, strânge în braţe o fată de cel mult cinci ani.

În urma acestor dezvăluiri, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a luat atitudine și susține că și cazul preotului Ionuţ Hrisostom Turtoi va fi anchetat.

De asemenea, după ce, pe lângă imagini, și alți enoriași au conformat faptul că atitudinea preotului este una mai ”neconvențională” față de ei, stareţul Mănăstirii Vlădiceni, preotul Arsenie Butnaru, spune că un astfel de comportament nu este o ”normalitate” în lăcașul de cult pe care-l conduce. Pentru că dacă ar exista așa ceva, atunci, cu siguranță, el ar lua atitudine.

El mai spune și că are mare încredere în călugărul luat acum în vizor de mai marii bisericii, dar și că imaginile ajunse publice ar fi putut fi realizate dintr-un unghi nefavorabil acestuia.

„Oricum nu este o practică, Doamne fereşte!, mai întâi, în spate erau alţi oameni care aşteptau, aşa este acolo la paraclis, domnişoara pare o copilă, iar el are spre 50 de ani. Pentru că e în biserică, în faţa multora, nu mi-aş face mari probleme. Nu ştim momentul, conjunctura. Eu nu l-am văzut în astfel de ipostaze... Asta mai făceau bătrânii – am văzut o dată pe cineva, dar nu era de la noi. Dar la noi de aici nu am văzut şi, ce să zic, chiar nu ştiu – pr. Hrisostom e un tânăr în care am toată încredere, îşi face datoria, e un om moral, dacă ar fi altfel nu aş accepta, dar când se vede ceva în afară trebuie să iei măsuri”, a spus staretul Arsenie Butnaru.

Ulterior, tot el, a dat publicității un mesaj venit chiar de la cel care acum este acuzat de un comportament neadecvat statutului său.

Ionuţ Hrisostom Turtoi spune că nu are nimic de ascuns, că nu se teme de nicio reacție și asta pentru că ceea ce se vede în imagini a fost, de fapt, un moment prin care enoriașa i-a urat de bine, fiind ziua lui de naștere, excluzând orice gest indecent.

„Era de ziua mea şi era la altar, în văzul tuturor. Erau oameni în biserică, nu puteam face gesturi indecente. Pr. Calistrat mi-a atras atenţia că sunt filmat şi i-am spus că nu am nimic de ascuns”, a spus preotul Hrisostom.

Călugăr, surprins în timp ce sărută pe obraz o enoriașă, chiar în fața altarului [Sursa foto: ziaruldeiasi.ro]

Totodată, reprezentanții Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei susțin că un astfel de comportament, între enoriași și călugări, nu poate fi numit o „normalitate”, iar ceea ce se vede în imagini, din punctul lor de vedere, este o apropiere ”nepermis de mare”.

„Depinde de mănăstire: în mod normal, viaţa călugărească înseamnă monahie. Retragere, solitudine, să te ţii departe de orice tentaţie lumească. Prin urmare, chiar şi călugării care devin preoţi sunt mai reţinuţi, nu merg la casele oamenilor, nu devin prieteni apropiaţi cu ei, ci îşi duc viaţa în continuare în zidurile cetăţii – ale mănăstirii. La mănăstiri din Neamţ sau din Suceava, nu veţi găsi astfel de exemple. În rest, sunt şi călugări mai deschişi. Nu suntem nici noi pentru a aplica regulamentul ad-literam. Dar în imaginile respective apropierea pare nepermis de mare. Nu pot să mă pronunţ, dar nu aş folosi normal ca să descriu ce îmi prezentaţi”, a spus unul dintre angajaţii mitropoliei.