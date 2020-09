Părintele Calistrat

Părintele Calistrat s-a vindecat de COVID-19, iar în cadrul unui interviu, el a vorbit despre virus în sine și despre perioada în care a fost infectat.

Părintele Calistrat, detalii despre infectarea cu virusul SARS-COV-2

Unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici a vorbit despre zilele în care a stat în spital și despre simptomele pe care le-a avut. Preotul a scris în luna septembrie, pe o reţea de socializare, că a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus și a declarat că se simte bine, dar este internat în spital, sub tratament şi sub supravegherea cadrelor medicale.

„Am stat duminică până la ora 3 cu oamenii, dar la predică am sesizat că am o tuse necontrolabilă. Am luat ca orice țăran 2 paracetamol cu ceai și am văzut că tusea se intensifică și am cerut părerea doctoriței de familie.

Preotul diagnosticat pozitiv cu Covid-19

Doctorița mi-a spus să fac un test de COVID. La prima oră am aflat că este pozitiv, neavând simptomele astea de care se vorbește. Am avut o stare de tuse și am și început imediat să iau medicamente. Luni spre seară s-a oprit și tusea. Nu am mai avut nicio problemă, am văzut tot felul de replici de genul „între viață și noapte”, astea erau povești nemuritoare. Mi-a spus doctorița de acolo că nu este voie cu telefonul dar am spus că am nevoie să mai dau câte un mesaj. Le-am spus celor de acasă că sunt bine, am avut o stare perfect normală. Am stat în spital până la testul negativ, pentru a nu îl transmite cuiva.", a declarat Părintele Calistrat.