Părintele, care le recomanda enoriașilor să facă gargară cu apă şi sare, ţuică, agheasmă şi albastru de metil pentru nu se infecta cu Covid-19, a fost depistat pozitiv în această zi. Preotul a ajuns la spital, iar la momentul actual este internat.

În ultima zi din luna August, părintele a fost suspect de COVID-19, iar în momentul în care a făcut testul, acesta a ieșit pozitiv. Se pare că părintele Calistrat are o formă ușoară de infectare, dar tot a ținut să le precizeze enoriașilor faptul că acum crede în existența acestui virus.

” Am să vă reamintesc, că o tuse seacă, forțată și necontrolată a pus stăpânire pe sistemul meu respirator, de aceea am luat decizia cu prezentarea la spital de bună voie. Fără simtome specifice, de virus COVID-19, luni la analiza sângelui s-a confirmat testul ca fiind pozitiv. Diagnosticul este sub controlul specialistului, sunt bine, sunt sub tratament cu antibiotice, sunt în rezerva spitalului, sub monitorizare și repaus, nu este absolut nici o conspirație, totul este cât se poate de normal, în câteva zile voi fi la chilie, după decizia specialistului cu tratamentul efectuat conform protocolului de spitalizare. Probabil, pare puțin dificil, faptul că 10 sau 12 zile trebuie repaus și distanță față de credincioși, dar astea sunt regulile igienico-sanitare”, a transmis preotul Calistrat, potrivit Antena3.

Preotul Calistrat

"Nu vă mai faceți nici un fel de grijă"

Preotul este destul de pozitiv în ceea ce privește situația de la momentul actual și susține că medicii și Dumnezeu îl vor ajuta ca cel de-al doilea test să iasă negativ.

”După efectuarea următorului test, care va fi probabil negativ în urma tratamentului administrat, va fi o perioadă de câteva zile neutre și ne vedem cu pace și liniște la mănăstirea Vlădiceni, locul nostru de bucurie duhovnicească și de slujbe pentru bunii noștri credincioși. Nu vă mai faceți nici un fel de grijă, sunt bine, sunt sub tratament, nu am complicații, nu am probleme grave de sănatate. Dumnezeu Singurul ne apară, ne păzește, ne mântuiește și ne ocrotește și ne veghează fiecare clipă a vieții noastre (...)", a mai transmis părintele.