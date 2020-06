In articol:

Părinții lui Răzvan Ciobanu au fost nași de cununie pentru niște prieteni apropiați. Petrecerea de nuntă a avut loc la pensiunea familiei Ciobanu. Unul din momente, cel al ruperii turtei miresei, a fost imortalizat, cu părinții designerului ținând de turta așezată deasupra creștetului miresei. Conform tradiției, mireasa trebuie sa se aseze pe un scaun, iar in acel moment va rupe turta deasupra capului ei. Trebuie sa faca de trei ori cruce inainte, apoi va rupe turta in patru bucati. (vezi ce face azi fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu)

Intai se vor servi mirii, dupa care si ceilalti invitati. In plus, conform traditiei, inainte de acest obicei trebuie sa aiba loc hora miresei, insa in functie de zona, hora poate fi organizata si dupa ce se rupe turta miresei. Acest obicei stravechi se foloseste si-n ziua de azi pentru ca mirii sa aiba noroc si prosperitate, si de acelasi lucru vor avea parte si cei care mananca din respectiva turta. Nasii sunt cei care decid sa aduca turta si care trebuie sa plateasca pentru ea.

Părinții lui Răzvan Ciobanu au fost nași de cununie. Pensiunea lor se numește Ciobănelu

Pensiunea părinţilor lui Răzvan Ciobanu, denumită Ciobănelu, se află în satul vâlcean Ciungetu. Aceasta este aşezată pe valea Lătoriţei, între Munţii Lătoriţei, Căpăţânii şi masivul Parâng. Pensiunea Ciobănelu are 23 de camere şi apartamente, foişoare, terase, terasa ponton de 150 mp, parcare, grătare, loc de joacă pentru copii, loc de agrement şi restaurant cu bucătărie tradiţională.

Răzvan Ciobanu a murit într-un tragic accident rutier care s-a petrecut pe 28 aprilie 2019, la ieșirea din comuna constănțeană Săcele spre Năvodari. După ce a pierdut controlul volanului, el s-a dat cu mașina peste cap de mai multe ori și s-a izbit violent de mai mulți copaci din zonă. Vedeta nu purta centura de siguranță și a fost catapultat afară din mașină. El a fost văzut de o localnică, care a și sunat la 112. Din păcate, când medicii de pe ambulanțp au ajuns la fața locului, nu au putut decât să constate decesul.

Părinții lui Răzvan Ciobanu au fost nași de cununie. Dosarul morţii lui Ciobanu a fost clasat

Dosarul morţii lui Ciobanu a fost clasat, spre nemulţumirea apropiaţilor. Avocata Laura Vicol, cea mai bună amică a lui Ciobanu, consideră că vinovatul moral este Iulian Cercel, proprietarul maşinii în care a murit Ciobanu. "Data morţii este 28 aprilie, a murit seara târziu, aproape de ora 23,00 şi a fost găsit apoi pe câmp, dimineaţa, la 7. Era singur în maşina, asta s-a descoperit şi la expertizare. A murit din cauza leziunilor, a fost aruncat prin parbriz şi ulterior greutatea maşinii l-a strivit. A mers pe acel drum fără să apese pe pedala de frână, de aceea singura speculaţie pertinentă a fost că a suferit un atac cerebral. Nu există un raport INML pentru că toate organele au fost distruse, dar asta ar fi concluzia noastră firească. ”, a declarat Laura Vicol la România TV.

“Vinovatul moral este Iulian Cercel. În lunile de pseudo-amiciţie dintre ei, s-a inflitrat în viaţa lui într-o perioadă în care prietenii lui nu au auzit strigătele lui de ajutor. Nu se afla la faţa locului, i-a fost urmărit telefonul. Iniţial, m-am gândit că Răzvan a fost bătut şi lăsat acolo, sau că a fost urmărit şi forţat să iasă de pe şosea. Dar nu s-a întâmplat asta. Îşi dorea mult să vină acasă, şi pentru că nu avea cum altfel, s-a urcat în maşina morţii", a mai spus prietena lui Răzvan Ciobanu.