In articol:

Părinții Margheritei de la Clejani au fost acuzați că au copiat refrenul unei piese compuse de lăutarul Sile Păun, al cărui nume de scenă este Sile Dorel. În 2012, Păun i-a dat în judecată pe soții Viorica și Ioniță Manole, creând în instanță să i se plătească drepturile de autor.

Blestemul horei de la Teleorman. Ce au pățit Clejanii

“Eu le-am compus în 2012 piesa «Hora de la Teleorman», le-a plăcut, au înregistrat-o pe telefonul mobil, dar apoi s-au ascuns de mine, nu mi-au mai răspuns, nu mi-au plătit-o şi, la câteva luni distanţă, au ieşit la tv cu melodia «Mamă, azi e ziua ta», în care au copiat refrenul meu”, a declarat Păun pentru Click!, în 2017. (vezi motivul pentru care Margherita de la Clejani s-a dus la vrăjitoare)

Citeste si: Viorica de la Clejani a slabit enorm! Ce dieta a tinut

Citeste si: VIDEO | Iubitul Margheritei, adeptul drogurilor

Citeste si: VIDEO | Margherita, victima anturajului: "Fiica mea este vânată de oameni dubioși!"

“Păun deţine şi un act important, şi anume decizia Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Asociaţia pentru Drepturile de Autor (UCMR-ADA), în care există o precizare foarte clară: “Fragmentul muzical incriminat de Păun Sile ca fiind refrenul operei muzicale intitulată «Hora de la Teleorman» se regăseşte în opera muzicală «Mamă, azi e ziua ta», interpretată de Ioniţă şi Viorica de la Clejani, asemănarea este majoră şi deosebirile nesemnificative”. Deşi este sigur pe victoria sa finală, Sile a revenit la sentimente mai bune şi intenţionează să facă pace cu Ioniţă de la Clejani.”, a mai relatat sursa citată.

Părinții Margheritei de la Clejani au fost acuzați de plagiat: "Îi cerusem 1.000 de euro despăgubiri"

“Nu vreau cei 20.000 de euro de la Clejani, că sunt blestemaţi, pot da de necaz dacă intru în posesia lor. Eu zic că nu mai are rost tot acest scandal, mai bine am cădea la o înţelegere. Dacă Ioniţă îşi va cere scuze public, eu renunţ la tot, mai puţin la cheltuielile de judecată, pe care trebuie să mi le achite. Dacă nu, cei 20.000 de euro îi voi dona unui cămin de copii. Am vrut să batem palma, acum vreo doi ani, să stăm la masa negocierilor, numai că Ioniţă m-a luat peste picior. Îi cerusem 1.000 de euro despăgubiri, dar mi-a râs în nas, mi-a zis că de banii aceştia mai bine le mai scriu o piesă”, a mai spus Sile Păun.

Procesul a luat, însă, o întorsătură neașteptată. Pe 10 mai 2017, Tribunalul București a respins cererea lui Păun, iar acesta a făcut apel. Pe 21 noiembrie 2018, Păun a pierdut definitv procesul cu Clejanii, Curtea de Apel anulându-i cererea. Mai mult, Viorica și Ioniță Manole au cerut executarea silită a lui Păun, la Judecătoria Sectorului 6, Clejanii figurând drept creditori.

Pe 2 decembrie 2018, judecătorii au hotărât executarea silită a lui Păun, fără cale de atac, astfel că acesta a fost obligat de instanță să le plătească bani Clejanilor! Fata acestora, Margherita, a revenit zilele trecute în prim-plan după ce a provocat un accident. Mai mult, ea riscă un dosar penal pentru consum de substanțe interzise.