Alexandru Cumpănașu a făcut public un mesaj trimis de părinții Alexandrei Măceșanu, care sunt indignați de numirea Georgianei Hosu în funcția de procuror șef al DIICOT.

Familia Măceșanu: "Repunerea in functia de procuror sef a doamnei Giorgiana Hosu reprezinta cea mai mare palma pe care o puteam primi din partea statului roman. Dupa amenda primita de la Curtea de Apel Craiova pentru ca am indraznit sa cerem mutarea cauzei din cloaca de infractori si interlopi din judetul Olt, prieteni ai lui Dinca, aceasta numire reprezinta distrugerea faramei de speranta ca s-ar putea face vreodata dreptate in cazul Alexandrei si umilirea noastra ca parinti fata de tot ceea ce am incercat sa facem pentru a o gasi.

Cu lacrimi in ochi va spunem atat: l-am rugat pe varul nostru sa nu mai intreprinda niciun demers pentru a se lupta cu institutiile statului. I-am facut prea mult rau deja si de acum ne asteptam la orice din partea acestui stat. Alexandru a facut imposibilul pentru noi, este eroul Alexandrei dar pur si simplu ne simtim vinovati pentru raul care i s-a facut in aceasta perioada si despre care public se stie foarte putin. Nu vrem sa il pierdem si pe el! Ne-am atasat si apropiat ca familie prea mult in ultima vreme si chiar daca suntem de la tara intelegem multe. Foarte multe! Doamna Hosu a ingropat-o de vie pe Alexandra! Si probabil vor urma multi alti oameni de acum inainte. Noi nu ne pierdem speranta ca Alexandra va intra pe poarta intr-o zi dar astazi este clar ca Alexandra a fost inmormantata de statul roman. Multumim milioanelor de romani care ne-au fost alaturi. Si care au si ei copii. Si-i rugam sa fie puternici si poate vor avea si ei un Alexandru Cumpanasu al lor. Noi pe Sandu il iubim si il vom apara toata viata dar ca oameni simpli nu putem face prea mult. Daca este nevoie ne vom da si viata pentru ca doar NOI stim prin cate a trecut. In astea 7 luni am inteles insa ca nu traim liberi si ca mafia domina Romania. Speram ca varul nostru sa ne asculte si sa-si protejeze familia lui inainte de toate.A facut cat toti procurorii, politistii, judecatorii la un loc. Insa nu vrem sa-l pierdem si pe el‼" Semnat: Tudorita si Ioan Macesanu.

Cine este Giorgiana Hosu, noul procuror șef al DIICOT

Giorgiana Hosu este noul procuror-șef al DIICOT, după ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-șefi la DIICOT, DNA și Parchetul General. Giorgiana Hosu a instrumentat dosarul Caracal, în calitate de procuror șef adjunct DIICOT, funcție pe care o ocupa din februarie 2019.