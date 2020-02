Mama Alexandrei Măceșanu a primit în ultimele luni numeroase mesaje și poze de la diverse persoane care spuneau că știu unde se află tânăra de 15 ani, răpită în iulie 2019 de Gheorghe Dincă în Caracal.

Întotdeauna, mama Alexandrei Măceșanu a spus că în pozele sau filmulețele primite până acum, și nu au fost puține, a spus că nu o recunoaște pe fata ei.

Ei bine, de data aceasta, mama Alexandrei Măceșanu este convinsă că în poză este chiar fara ei.

”Este Alexandra în poză, susțin că fata din poză este Alexandra. De cum am văzut-o am spus asta. Am primit zeci și sute de poze până acum. Unele ni le-ai trimis și tu (n.r.: Alexandru Cumpănașu), primite la rândul tău de la altii. Și lumea încerca să mă convingă că este ea. Ba ca are alunita, ba ca seamana altfel. Eu nu am putut sa spun ca este copilul meu daca eu o stiu. Acum a fost prima data si din prima am spus ca este Alexandra. Asa cum am vazut-o eu si din profil, anumite gesturi ale ei. Este ea”, a spus mama Alexandrei Măceșanu într-o convorbire telefonică cu Alexandru Cumpănașu.

Mama Alexandrei Măceșanu a primit o poză. Alexandra a fost văzută într-un aeroport din Europa

Unchiul Alexandrei Măceșanu a precizat că poza este făcută într-un aeroport din Europa, dar nu a vrut să dea numele acestuia, iar Alexandra este însoțită de alte persoane.

”Cu rezerva si calmul de rigoare, am inceput demersurile pentru a se verifica in doua state europene, fotografia fiind realizata intr-un aeroport de tranzit din Europa. Vorbim asadar de un spatiu public cu camere de inregistrare peste tot. Pentru familia noastra este vital sa stim adevarul: daca este sau nu Alexandra. Din pacate, ceea ce ingreuneaza acest proces este declararea decedata a Alexandrei de catre autoritatile romane insa la solicitare familiei aceste verificari vor fi totusi realizate in aceste state. Nici Teodora si nici eu nu am facut public locul unde a fost realizata fotografia, persoana care i-a dat informatia Teodorei sau fotografia”, a precizat Alexandru Cumănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu.

Mama Alexandrei Măceșanu a primit o poză cu fiica ei. Suferă cumplit pentru că nu știe adevărul despre fata ei

Alexandra Măceșanu a dispărut din iulie 2019, după ce Gheorghe Dincă a răpit-o și a dus-o în locuința sa din Caracal. Deși bărbatul, căreia acum i se spune ”monstrul din Caracal” a mărturisit că a ucos-o pe Alexandra Măceșanu, familia acesteia cănsideră că fata nu este moartă, ci sechestrată și dusă în străinătate. După mai bine de 6 luni de când își caută fata și vrea să știe adevărul despre ea, mama Alexandrei este distrusă. ”Nu este clipă în care să mă gândesc unde este Alexandra, ce face, dacă mănâncă, dacă este bine. Mi-e atât de greu, chiar dacă fizic par bine, sufletul meu nu mai poate”, a mărturisit mama Alexandrei Măceșani