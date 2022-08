Pastilele de iod, o afacere complicată pentru Alexandru Rafila și Ministerul Sănătății. Distribuirea este o cursă contratimp | EXCLUSIV

In articol:

Săptămâna aceasta, Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, i-a îndemnat pe românii cu vârste sub 40 de ani să meargă cât mai repede la medicii de familie, pentru a obține rețele cu care, în final, să poată ridica pastilele de iodură de potasiu de la farmaciile din țară.

Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății: „Este un sistem perfect funcțional.”

Medicii de familie l-au acuzat pe Rafila că a creat o isterie și că sistemul gândit de minister va aglomera inutil cabinetele lor.

Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății [Sursa foto: Facebook]

Conform spuselor ministrului Rafila, persoanele sănătoase, cu vârsta de până în 40 de ani, trebuie să se programeze la medicul de familie ca să primească acea rețetă necesară pentru a ridica pastilele, având la dispoziție 2.500 de farmacii în toată țara. Foarte important este faptul că medicii nu pot da aceste rețete online, ci doar față în față, în cabinetele lor.

Pastilele de iodură de potasiu pot fi folosite doar de populația tânără, în cazul unui accident nuclear, în maxim 24 de ore de la producerea lui.

„Distribuția pastilelor e perfect funcțională. Îndemn pe toată lumea, pe toate persoanele de până la 40 de ani, să se prezinte cât mai repede la medicul de familie de la care trebuie să primească prescripția pentru pastilele de iodură de potasiu.(...) Este un sistem perfect funcțional. Este important ca oamenii să apeleze la sistemul pe care noi am reușit să îl punem la punct”, a declarat Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Dr. Bogdan Tănase, managerul Institutului Oncologic: „Fiecărui pacient trebuie să i se stabilească doza care trebuie administrată în cazul unui eveniment.”

Dr. Bogdan Tănase, managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu", din București[Sursa foto: Facebook]

În cele 2.500 de farmacii, aflate în lista publicată pe site-ul Ministerului Sănătății, vor fi disponibile 30 de milioane de pastile de iodură de potasiu, produse de Antibiotice Iași. Acestea vor rămâne în farmacii doar 6 luni, chiar dacă au termen de valabilitate de 3 ani. După jumătate de an, se vor întoarce la Direcțiile de Sănătate Publică (DSP), de unde nu știe încă exact cum vor ajunge la populație.

Contactat de echipa WOWbiz.ro în legătură cu acest subiect, medicul oncolog Bogdan Tănase a subliniat faptul că fiecărui om în parte trebuie să i se calculeze doza potrivită de iodură de potasiu și, mai important, că aceasta trebuie administrată doar într-un scenariu de urgență, și nu înainte.

„Acestea sunt niște pastile care se iau în eventualitatea unui eveniment. Nu se iau preventiv. De asemenea, trebuie calculată o doză per kg corp. Fiecărui pacient trebuie să i se stabilească doza care trebuie administrată în cazul unui eveniment. Medicii de familie au reclamat că trebuiau să facă muncă suplimentară și să scrie rețeta, iar rețeta trebuia stabilită per kg corp. Dacă nu luăm doza corectă, nu-și va atinge scopul. Dacă luăm o doză mai mare, s-ar putea, în cazul unei patologii tiroidiene, să precipite niște fenomene de hipertiroidie.(...) 30 de milioane de pastile cred că ar acoperi necesarul în caz de urgență, dacă luăm în considerare doar persoanele sub 40 de ani. Eu am trăit și partea cu Cernobîlul. Atunci s-au distribuit în momentul în care s-a întâmplat. Țin minte că am luat pastile de iodură de potasiu, dar nu le aveam în casă. Bine...a fost tardiv, pentru că noi am aflat mai târziu decât s-a întâmplat”, le-a explicat Dr. Bogdan Tănase, managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu", jurnaliștilor WOWbiz.