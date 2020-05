In articol:

Motiv de bucurie pentru fanii serialelor turcesti pentru ca, incepand din 11 iunie, in fiecare joi si vineri, de la ora 22:00, telespectatorii vor putea urmari noi episoade ale productiei “Patria mea esti tu”, ce ii are in distributie pe doi actori foarte iubiti de publicul din intreaga lume: Halit Ergenc si Berguzar Korel.

Patria mea esti tu, povestea de dragoste si razboi, continua, la Kanal D

Serialul a cucerit milioane de fani cu o poveste de iubire care se dezvolta intr-un context istoric dramatic. Reamintim ca actiunea productiei se desfasoara in timpul Razboiului de Independenta al Turciei, Halit Ergenc interpretand un erou national al Turciei, pion important in conflictual dintre Turcia si Grecia, si unul dintre oamenii de incredere ai lui Mustafa Kemal Ataturk.

Adevarul istoric se impleteste cu drama intima, romantata, a personajelor principale, cosmarul razboiului, schimbarile sociale si politice dramatice ale acelor vremuri supun la grele incercari dragostea dintre Cevdet (Halit Ergenc) si Azize (Berguzar Korel). Personajul interpretat extraordinar de Halit Ergenc devine un erou tragic, pastrand un secret tulburator, pentru bine poporului sau, si infruntand ruinarea familiei sale.

Nu pierdeti incepand din 11 iunie, de la ora 22:00, in fiecare joi si vineri, noi episoade ale serialului “Patria mea esti tu”, cu Halit Ergenc si Berguzar Korel, la Kanal D.

Telespectatorii vor putea urmari ultimul episod al serialului “Familia Medici: Conducatorii Florentei”, vineri, 5 iunie, de la ora 22:00, la Kanal D.