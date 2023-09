Patricia de la Casa Iubirii îl dă de gol pe Robert! “Are o sensibilitate pentru Bianca” | EXCLUSIV

In articol:

Patricia, fostă concurentă Casa iubirii sezonul 2, a vorbit despre prietena ei din competiție, Bianca, dar și despre relațiile acesteia. Patricia ne-a mărturisit că aparențele înșală și că Bianca este dureros de sinceră.

Tot aceasta, ne-a spus că Bianca a suferit la început când îi vedea pe Laurențiu și Lorena, dar că acum i-a trecut. Șatena a fost una dintre cele mai iubite și susținute concurente din carul show-ului matrimonial. Și după eliminare, tot a făcut furori pe internet, fanii dorindu-și să o vadă fericită.

Patricia spune adevărul despre legătura dintre Robert și Bianca

Patricia, prietenă bună cu Bianca, ne-a mărturisit ce a observat ea la relația dintre concurentă și Robert. Îi vede pe amândoi potențiali câștigători, dorindu-și ca prietena ei să fie marea învingătoare. Patricia a spus ce sentimente are Robert pentru Bianca și dacă a fost vorba vreodată de mai mult între ei.

”Din punctul meu de vedere la băieți merită să câștige Robert și Radu, iar la fete Bianca, îmi doresc foarte mult, poate și Mihaela. Nu consider că Robert este îndrăgostit de Bianca. Are o sensibilitate când vine vorba de Bianca, dar nu cred că are sentimente.”, a precizat Patricia.

Patricia, mesaj emoționant pentru Patrick, după ce a părăsit Casa iubirii

Mare pasiune a Patriciei, cât timp a făcut parte din competiție, a fost Patrick. Din păcate, nu s-a putut lega nimic între ei, deoarece tânărul avea o relație cu Nona. După ce a fost eliminată din competiție, Patricia i-a transmis un mesaj plin de emoție, descriindu-l așa cum l-a cunoscut ea, în cele mai frumoase cuvinte.

"Eu am intrat pentru Patrick, mi-a plăcut întotdeauna de el, încă îmi place. Nu am de ce să mint, că nu se poate, asta este. Simpatia aia am avut-o față de el. Când Nona a fost descalificată, m-am gândit că sunt despărțiți, nu puteam să concep că ei încă sunt într-o relație și de aceea mi-am permis să mă bag. Consider că în emisiune am făcut destui pași, i-am arătat ce înseamnă pentru mine. Dacă până la urmă se gândește că aș fi genul lui, aștept să mă curteze, mi-ar plăcea. Patrick e carismatic, frumos clar și amuzant. Nu vreau să îi găsesc defecte. Și acum când mă uit la secvența cu pupicul nostru, mă iau fiorii.", a declarat Patricia, la Culisele Iubirii.

