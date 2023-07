Patricia, mesaj emoționant pentru Patrick, după eliminarea din Casa Iubirii: “Mă trec fiori când mă gândesc la sărut” | EXCLUSIV

In articol:

Patricia, eliminată din Casa iubirii, a vorbit despre regretele pe care le are referitor la Patrick, despre despărțirea dintre Nona și Patrick, despre relațiile din Casa iubirii, dar și despre prietenele ei, Bianca și Cristina. Patricia ne-a mărturisit că încă îl place pe Patrick și că o treci fiorii când se uită și își amintește de sărutul cu acesta.

Fosta concurentă din Casa iubirii și-a spus părerea despre relația dintre Cristina și Radu, dar despre distanța dintre Bianca și Laurențiu și o posibilă apropiere dintre Bianca și Claudiu.

Patricia, declarații emoționante despre Patrick

Deși a fost eliminată din Casa iubirii, Patricia încă suspină după Patrick. Aceasta a vorbit despre interacțiunea cu el și momentele petrecute împreună.

"Eu am intrat pentru Patrick, mi-a plăcut întotdeauna de el, încă îmi place. Nu am de ce să mint, că nu se poate, asta este. Simpatia aia am avut-o față de el. Când Nona a fost descalificată, m-am gândit că sunt despărțiți, nu puteam să concep că ei încă sunt într-o relație și de aceea mi-am permis să mă bag. Consider că în emisiune am făcut destui pași, i-am arătat ce înseamnă pentru mine. Dacă până la urmă se gândește că aș fi genul lui, aștept să mă curteze, mi-ar plăcea. Patrick e carismatic, frumos clar și amuzant. Nu vreau să îi găsesc defecte. Și acum când mă uit la secvența cu pupicul nostru, mă iau fiorii.", a declarat Patricia.

Patricia răspunde complimentelor lui Yamato

Yamato i-a făcut curte ceva timp Patriciei, iar acum a venit timpul ca aceasta să îi răspundă. Ia în calcul o posibilă relație cu luptătorul de MMA? Chiar ea a mărturisit cum ar fi reacționat dacă acesta ar fi intrat pentru ea în Casa Iubirii.

"M-ar fi surprins Yamato să intre în casă pentru mine, mi-ar fi plăcut. Nu mă așteptam ca o persoană publică să fie atât de dornică să mă cunoască pe mine, o fată simplă. Sunt deschisă să ne cunoaștem mai bine. Aș ieși la un date cu el, pare un tip șarmant și atent.", a spus Patricia, la Culisele Iubirii.

