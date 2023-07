Serghei Mizil a ajuns de urgență pe masa de operație. Cu ce probleme de sănătate se confruntă celebrul om de afaceri: ”Eu nu vreau să fac infarct”

In articol:

Serghei Mizil trece printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Recent, afaceristul a ajuns pe patul de spital, după ce a suferit o intervenție chirurgicală delicată.

Serghei Mizil, operat pe inimă. Care este starea lui în aceste momente

Serghei Mizil este de departe unul dintre cei mai plăcuți oameni din televiziune. Celebrul om de afaceri reușește mereu să aducă bună dispoziție acolo unde merge și îi face pe oameni să zâmbească cu glumele lui. Recent, Serghei Mizil a fost invitat într-o emisiune televizată și a făcut mărturisiri la care nimeni nu se aștepta. Deși este o persoană care preferă discreția atunci când vine vorba despre viața lui personală, iată că acum nu s-a mai abținut și a dezvăluit cu ce probleme se confruntă. În urmă cu doar câteva zile, actorul a ajuns pe masa de operație.

Se pare că intervenția suferită de Serghei Mizil presupune un implant de stent, care are rolul de a-l ajuta și de a-i îmbunătății fluxul se sânge către inimă.

„Toată lumea a zis că am mierlit, că nu știu ce, dar n-am nimic. Deci nu a m făcut nici infarct, nici nimic... mă verific la cât s-a consumat, mă duc periodic și îmi fac control la doctor. Ieri am venit la spital, azi am plecat. Mi-am făcut un stent și am plecat să beau un șpriț”, a precizat Sergei Mizil în cadrul unei emisiuni TV.

Câți bani a fost nevoit Serghei Mizil să scoată din buzunare pentru intervenția suferită

Serghei Mizil nu s-a ferit să dezvăluie nici cât l-a costat intervenția chirurgicală pe care a suferit-o. Afaceristul a precizat că s-a operat la o clinică privată, deoarece condițiile de acolo i s-au părut foarte bune. Cât despre suma pe care a scos-o din buzunare, acesta a recunoscut că nu a fost una mică.

„Două ore jumătate. Eu am înțeles că stent îți pune statul doar dacă ai făcut infarct. Eu nu vreau să fac infarct! M-am dus aici că-s condiții bune și m-a costat 4000 de euro tot”, a mai spus omul de afaceri.

Se pare că Serghei Mizil ține la sănătatea sa, așa că are de gând se lase de un viciu extrem de nociv pentru sănătate, și anume fumatul. El pare mai hotărât ca niciodată să facă această schimbare.