Paul Ipate și Jojo, apel disperat pe internet! Ce s-a întâmplat cu cei doi: „Cine e vinovat...”

Paul Ipate și Jojo formează un cuplu de mai bine de șase ani de zile, iar împreună au fetiță pe nume Zora. Jojo mai are un băiețel din căsnicia cu primul ei soț, pe care îl cheamă Achim. Cei patru formează o familie fericită, iar cei doi actori sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Ca în orice familie, ei se mai confruntă și cu situații mai puțin plăcute.

Paul Ipate și Jojo au decis să profite de vremea frumoasă din acest weekend și au ieșit în parcul Herăstrău din Capitală. Abia după o perioadă de timp, ei au realizat că au plecat din parc fără rucascul artistei. Actorul a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, prin care a făcut un apel la prietenii lui virtuali pentru căutarea rucsacului.

Pe cei doi îi interesează conținutul rucascului, în care se aflau cheile mașinii. Paul Ipate nu s-a putut abține să facă și o glumă, după ce a dat de înțeles din mesajul său că iubita lui a dat vina pe el pentru că rucsacul nu mai este. Pentru a putea face căutarea mai eficientă, actorul a postat o imagine cu modelul rucsacului.

„Daca a gasit cineva un rucsac cu tepi gri prin Herastrau lasat langa un copac, sa stiti ca e al meu. Adica al Catalinei. Nu ne intereseaza rucsacul, ci cheile de la masina:) ia ghiciti cine e vinovat ca a uitat Catalina rucsacul pe jos?:) astept mesaj in privat daca-l gaseste cineva. Va multumesc”, a scris Paul Ipate pe pagina sa de Facebook.

Jojo și Paul Ipate, apel disperat pe rețelele de socializare [Sursa foto: Facebook]

Paul Ipate și Jojo vor mai avea un copil? Dezvăluirile celebrei actrițe

Invitată în platoul unei emisiuni televizate, Jojo a vorbit despre tatuajele pe care ea și iubitul ei le au îmreună. Paul Ipate are un tatuaj cu patru rândunici, iar ele reprezintă membrii familiei lor. Întrebată dacă ar mai putea apărea o „rândunică” în viața lor, Jojo a dezvăluit că pandemia de coronavirus a făcut-o să se răzgândească.

„Avem amândoi rândunicile astea. Patru rândunici.(...) Și după pandemia asta mă mai întrebi? Nu ne-am mai gândit. Înainte eu mă tot gândeam, cochetam cu ideea asta, dar după ce a trebuit să stăm în lockdown și am stat foarte mult unii cu alții acasă și n-am mai plecat în turnee și am stat foarte mult numai cu copii am zis că e dificil, mă mai gândesc”, a spus Jojo la o emisiune televizată.