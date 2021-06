Paul McCartney împlineşte astăzi 79 de ani! Vezi cum arăta celebrul basist în tinereţe

Paul McCartney [Sursa foto: PixaBay] 07:00, iun 18, 2021 Autor: Elena Popescu

Paul McCartney împlineşte astăzi 79 de ani! Fostul component al trupei The Beatles s-a născut pe 18 iunie 1942, iar astăzi împlineşte 79 de ani.

Sir James Paul McCartney a fost nominalizat la Premiile Oscar, Grammy și Golden Globe pentru muzica creată pentru pelicula Vanilla Sky.

Paul McCartney s-a născut pe 18 iunie 1942, iar astăzi împlineşte 79 de ani. Britanicul a fost basist, chitarist, pictor, pianist, textier, actor, scenarist, producător de film, cântăreţ, compozitor, dar şi membru component al formației The Beatles.

Paul McCartney este menţionat în Cartea Recordurilor ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. Faima internaţională l-a făcut să fie şi cel mai bogat cântăreț din istorie cu o avere estimată la un miliard de dolari.

Piesele scrise de Paul McCartney alături de John Lennon sunt cele mai bune melodii din muzica pop și rock, chiar şi în ziua de azi. Printre acestea se numără: "Can't Buy Me Love", "Yesterday", "Hello Goodbye", "Hey Jude", și "Let It Be".

Paul McCartney şi John Lennon s-au cunoscut pe 6 iulie 1957 la un picnic, unde McCartney a fost invitat să cânte.

De asemenea, McCartney are două piese în duet cu Michael Jackson: "Say Say Say", în 1983, și "The girl is mine", cea din urmă a apărut pe albumul lui Jackson "Thriller".

Paul McCartney, primul său album solo

Paul McCartney a lansat primul său solo după o săptămână de la anunţul despărţirii trupei Beatles.

În acea perioadă prietenia dintre John Lennon și Paul McCartney scârţâia, după ani de rivalitate, însă cei doi s-au împăcat cu puțin timp înainte de uciderea lui Lennon pe 8 decembrie 1980.

Paul McCartney deţine mai multe recorduri mondiale printre care cel în care peste 184 de mii de oameni au plătit bilet pentru a-l vedea la Rio de Janeiro.

Paul McCartney a compus cea mai celebră piesă din toate timpurile: “Yesterday”, care a avut până în prezent mai mult de 6 milioane de difuzări la radiouri, doar un Statele Unite.

În 1997, McCartney a primit distincția de cavaler din partea Coroanei Britanice, iar în 1999 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca artist solo.