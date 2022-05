Paul Surugiu-Fuego a ridicat publicul de la Sala Palatului în picioare!

Artistul a transformat un concert într-un adevărat moment de neuitat pentru cei care au venit să-l asc

ulteCă Fuego e un fenomen știe mai toată lumea, dar că ține audiența în priză peste două ore, cu invitați internaționali, într-un concert grandios, realizat atent, până la cel mai mic detaliu, nu credeau toți. Ei bine, iată, aseară, după lungi amânări, a avut loc, la Sala Palatului din București, concertul pop-simfonic al lui Paul Surugiu-Fuego, cu o sală arhiplină! Artistul a fost acompaniat pe scenă de Orchestra Metropolitană București și de Corul Accoustic, ambele dirijate

de Daniel Jinga.

Aproape 100 de artiști au fost pe scenă seara trecută, într-un adevărat eveniment cultural, un spectacol care a purtat publicul prin multe stări și care a demonstrat încă o dată, deși nu mai era cazul, după aproape 30 de ani de carieră, că Fuego este un mare artist, iubit, apreciat, cu inteligență artistică și capacitatea de a susține orice provocare, trecând prin multe genuri și ipostaze artistice. Publicul l-a răsplătit cu aplauze și apreciere și s-a ridicat nu doar o dată în picioare la mesajele, ci de vreo patru ori, arătând astfel că tablourile și momentele create pe scenă sunt de intensitate maximă și reușesc să aducă oamenilor iubire, uimire, alinare.

Concertul a fost pop-simfonic, un regal auditiv și componistic, având sonorități complexe, piesele artistului fiind reorchestrate într-o manieră amplă, spectaculoasă.

Peste 20 de dansatori au îmbrăcat armonios momentele de pe scenă, având costume special create pentru eveniment, desăvârșind atmosfera, care era una de poveste, grație scenografiei compusă din ecrane led și lumini, dar și uriașe buchete de flori albe naturale, din bujori și hortensii.

Invitații lui Paul Surugiu au fost de renume internațional, mari personalități ale spațiului românesc din întreaga lume. Maestrul Eugen Doga, marele compozitor, a urcat pentru prima oară în viața sa pe scena Sălii Palatului din România, la invitația lui Fuego. Acesta a cântat, a dansat, s-a bucurat și a oferit oamenilor surprize împreună cu Paul, printre care valsul său celebru care se află în patrimoniul imaterial Unesco, dar și o

reinterpretare atipică a celebrei sale melodii din filmul ”Șatra”, pe care îl cunoaște toată lumea.

O altă surpriză a fost prezența sopranei Elena Moșuc, una dintre cele mai apreciate și iubite artiste de origine română din lume, cântând pe tot mapamondul și având succes internațional. A fost alături de Paul, a realizat momente unice și au cântat în duet două partituri grele, dar extrem de apreciate – una este piesa lor, compusă de maestrul Jolt Kerestely, iar cealalată este celebra Fantomă de la Operă, acolo unde Fuego a uimit din nou audiența cu interpretarea sa.

Invitaților li s-a adăugat și maestrul Jolt Kerestely, care la cei 88 de ani ai săi, a fost alături de Paul și a emoționat pe toată lumea cu prezența sa. A interpretat alături de orchestră și de Paul mai multe melodii, momentul cel mai special fiind duetul dintre Fuego și Aurelian Andreescu, cu celebra piesă ”Copacul”. Ținutele lui Fuego au fost și ele unice, fiind realizate după ideile artistului, de Elena Stoica, cu o vastă experiență în domeniul modei internaționale, alături de echipa ei de designeri și artiști plastici, dar și de scenografa Maria Miu și Alexandru Ciucu!

Un moment spectaculos a fost manifestul lui Paul Surugiu pentru prețuirea valorilor și a limbii române. Acesta a ridicat sala în picioare. Artistul a cântat melodia ” Patria mea”, iar în spatele său marile valori ale românilor s-au perindat, oferind oamenilor un sentiment de patriotism real și multă emoție. A fost un concert de excepție, o prezentare diferită și plină de eleganță, Paul Surugiu Fuego oferind bucurie, un sentiment de siguranță și simplitate în simțiri.

”Dragilor, a fost greu, dar frumos! Am reușit un vis! M-am liniștit, mă bucur de o reușită, zic eu, și de un spectacol realizat cu trudă, implicare, pe cont propriu, cu o echipă mică! Eu sunt artistul care și-a trăit aseară, la Sala Palatului din București, visul de-o viață! Sala a fost din nou plină, după atâtea amânări, publicul venind să-mi asculte vocea, iar asta mă onorează și mă responsabilizează. Nu e deloc ușor să faci o astfel de producție, sunt emoții puternice, nu suntem perfecți, dar am încercat, alături de toți cei implicați, de minunata Orchestră Metropolitană și de Corul Accoustic, de baletul condus de Florin Mariș, de echipa tehnică DVV Show, să oferim calitate, eleganță, momente muncite și bucurie. Asta a fost și deviza! Sunt onorat că am putut avea pe scenă invitați de marcă, artiști mondiali, iubiți de o lume, pe maestrul Eugen Doga și pe Elena Moșuc, dar și pe bunul meu Jolt Kerestely, care la cei 88 de ani ai săi, a ridicat sala în picioare! Cred că asta-i menirea mea, să aduc oamenii aproape și să le ofer simplitatea sufletului meu! Mulțumesc!” (Paul Surugiu-Fuego)