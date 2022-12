Paula Seling a devenit mamă și nimeni nu a știut: „Părinții mei sunt bunici deja de aproape șase ani”. A dezvăluit abia acum că a adoptat o fetiță

In articol:

Paula Seling a dat vestea care a luat pe toată lumea prin surprindere, după 6 ani de când a devenit mamă adoptivă a unei fetițe de 3 ani.

Acum, în vârstă de 9 ani, micuța Elena a decis, alături de părinții ei, că este momentul să iasă în lumina reflectoarelor și să se facă cunoscută lumii.

În cadrul interviu emoționant, Paula Seling a dezvăluit care au fost motivele pentru care a decis ca acest aspect vieții ei să fie păstrat în secret, până în acest moment. Când toată lumea credea că îndrăgita artistă nu a devenit mamă până la vârsta de 43 de ani, iată că de la 37 de ani își crește cu multă dragoste fiica adoptivă alături de partenerul ei.

Paula Seling, mamă adoptivă pentru Elena

Elena a ajuns în brațele Paulei Seling pe când avea doar 3 anișori. Acum este deja o domnișoară în toată firea, care poate lua decizii și de una singură. Cântăreața și-a dorit că fiica sa să ajungă la vârsta la care să poată decide dacă își dorește sau nu să apară în lumina reflectoarelor, așa că micuța le-a dat un răspuns afirmativ părinților ei, nu cu mult timp în urmă.

„Elena este în familia noastră de șase ani. Schimbarea vine doar în prezentarea ei în fața publicului. Am considerat important, până acum, să ne dăm timp de a se așeza toate în familia noastră, de a crește și de a fi suficient de matură încât să decidă singură dacă vrea sau nu să apară în viața publică. În ultima perioadă, s-a exprimat mai des că dorește să afle lumea despre ea. Și, iată, fata noastră superbă a crescut și ne bucurăm enorm de Elena!”, a mărturisit Paula Seling, conform Viva.ro.

Cum se înțelege Elena cu bunicii ei?

În aceste condiții, mulți s-ar întreba ce relație are micuța Elena cu bunicii ei. Paula Seling a oferit detalii și despre acest aspect și se pare că micuța s-a integrat complet în familie, iar bunicii își răsfață nepoata cât pot de mult. Au o relație foarte apropiată și sunt foarte fericiți că se au unii pe alții.

„Părinții mei sunt bunici deja de aproape șase ani. Mama a fost profesor, iar tata inginer. O răsfață cu măsură, așa cum face orice bunic. La cei aproape 9 ani pe care îi are Elena, a intrat de aproape șase în familia noastră, a petrecut vacanțe la Remetea, la părinții mei, și, de atunci, suntem cei mai fericiți părinți, iar bunicii sunt în al nouălea cer.

Am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite, la o grădiniță la care Elena a fost temporar și în urma căreia a venit plângând acasă. Viața unui copil în situația Elenei este destul de complicată, copiii, uneori, preiau discuții din cadrul familial și pot să se necăjească unii pe alții, în comunitate. Nu e vina lor, poate că societatea are anumite moșteniri din vremea veche, așa că am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă și să fie puternică în fața oricăror situații.”, a mai declarat artista, conform aceleiași surse.

Paula Seling, sinceră cu fiica ei încă de la început

În tot acest timp, Paula Seling a încercat să păstreze discreția și să ofere răspunsuri căt se poate de clare, fără să lase loc de interpretări. Unele informații apărute în spațiul public au rănit-o, direct sau indirect, pe micuța sa fiică, așa că a încercat să îi explice cum stau lucrurile, de fapt, și de ce preferă ca situația să rămână în secret pentru o perioadă, până va putea hotărî de una singură dacă îți dorește să fie cunoscută de lume sau nu.

„Nu m-a interesat dacă oamenii mă vorbesc sau își pun întrebări la întâlnirea cu noi, iar singurul lucru important, pentru mine, era echilibrul Elenei și starea ei din fiecare zi. Elena este un copil extrem de sensibil, iubitor, determinat, muncitor și talentat în tot ce își propune. M-a uimit evoluția ei, felul în care relaționează cu ceilalți copii, spiritul de lider și dorința ei de a fi mereu prima. Ne iubim enorm și am sentimentul că Dumnezeu ne-a pregătit, pentru venirea ei, de mult timp.

Cu toate întâmplările din viețile noastre, tatăl ei este foarte implicat în creșterea ei, îi este foarte apropiat și face tot posibilul să petreacă mult timp împreună. În ultima perioadă, media a început să scrie tot felul de lucruri, unele total pe lângă realitate. Nu mă afectează și nici nu doresc să comentez nimic. Însă, dacă o afectează pe ea, este grav. Într-o zi, m-a luat la discuții și mi-a spus că o prietenă i-a atras atenția asupra unui articol ce spunea că „Paula Seling nu are copii!.

Înainte de acest moment, am evitat să răspund la întrebări, în interviurile mele, despre intimitatea familiei și am încercat să mă asigur că răspunsurile mele nu pot fi interpretate în așa fel încât să o afecteze pe ea. S-au găsit, însă, jurnaliști care nu înțeleg că intimitatea este un drept și că un răspuns evitat are un anumit rost. Titlurile sunt, mereu, puse de alte persoane care au meseria de a găsi hook-uri incitante pentru a face clickbait-uri. M-am mirat și m-a afectat, gândindu-mă la ce o fi în inimioara ei. I-am explicat că unele sunt articole inspirate sau rescrise după interviuri și apariții mai vechi, înainte ca Dumnezeu să o aducă în familia noastră.”, a mai menționat Paula Seling.