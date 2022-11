Paula Seling a vorbit pentru prima oară despre soțul ei, după anunțul divorțului! Ce i-a dezvăluit lui Horia Brenciu: „Această căsătorie a fost benefică”

In articol:

Paula Seling se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântăreața a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Recent, vedeta a fost invitată în cadrul podcast-ului lui Horia Brenciu, acolo unde s-a deschis în fața admiratorilor ei și a făcut o serie de dezvăluiri din viața sa, în special

despre căsnicia cu Radu Bucura.

Horia Brenciu i-a spus Paulei că, cel mai probabil, căsătoria cu Radu a fost una benefică pentru aceasta, iar artista nu s-a dat înlături din a confirma acest lucru, adăugând câteva fapte pentru care îi este recunoscătoare bărbatului, precizând la final că au fost, într-adevăr, parteneri de afaceri.

„Horia Brenciu: Au fost câteva lucruri interesante la tine legate de 2005 și 2007. În primul rând, în 2005 te-ai căsătorit. Istoria e foarte importantă, pentru că voi vă știați de foarte mult timp. Eu cred că această căsătorie a fost benefică pentru tine. Eu știu foarte clar, că l-am văzut pe soțul tău de foarte multe ori.

Paula Seling: Am lucrat foarte multe lucruri frumoase împreună. Multe videoclipuri, multe piese, multe momente. La Eurovision, el a fost autorul pianului de sticlă, cu dublu capăt A fost ca o emblemă pentru noi, atunci în 2010. El s-a ocupat o mare perioadă de timp de ceea ce înseamnă booking-ul meu. Am fost, într-adevăr, parteneri de afaceri.

Horia Brenciu: Am primit și eu foarte multe sfaturi de la soția mea. Cine spune că nu poate primi sfaturi de la cineva care nu e în showbiz greșește. ”, a fost discuția celor doi, în cadrul podcast-ului lui Horia Brenciu.

De precizat este că, în prezent, Radu Bucura nu se mai ocupă de activitatea Paulei Seling, fapt confirmat chiar de către bărbat, în urmă cu doar câteva săptămâni.

„Da, este adevărat, nu mă mai ocup de activitatea Paulei, Cristi Stan se ocupă de concerte și tot ce este nevoie. Găsiți numărul lui pe site, puteți să sunați acolo să aflați tot ce aveți nevoie cu privire la activitatea profesională a Paulei. În rest, nu sunt interesat să comentez alte detalii, nu o să discut viața personală, detaliile din viața privată rămân private.”, a declarat Radu Bucura, pentru Click.ro.

Paula Seling a cântat în deschiderea spectacolului lui Beyonce

În anul 2007, Paula Seling atingea un punct important în cariera sa, asta pentru că a cântat în deschiderea spectacolului lui Beyonce.

„Horia Brenciu: Vreau să te întreb dacă ai atins-o?

Paula Seling: Da, normal. Am dat mâna, a venit la mine. E super drăguță. Am fost la Cluj, am deschis concertul ei de la Cluj, am fost aleasă din mai multe opțiuni.(...) M-a felicitat, eu tocmai ce coborâsem de pe scenă, ea se pregătea să intre și a zis că e o plăcere să ne cunoaștem și s-a dus în treaba ei.”, a fost discuția celor doi.

