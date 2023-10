Secretul pe care Alina l-ar fi aflat despre criminala din Mangalia, înainte ca tânăra să o ucidă și să-i abandoneze cadavrul într-un parc. Asta ar fi împins-o pe Loredana să-i ia viața: "Era paralizată de frica faptului că familia ei ar putea afla"

In articol:

Noi detalii halucinante ies la iveală despre tragedia de la Mangalia, care a șocat o țară întreagă. Avocatul Loredanei, tânăra care și-a ucis cea mai bună prietenă, a făcut declarații cutremurătoare despre relația pe care o aveau cele două fete înainte de tragedie.

Noi detalii despre relația dintre Alina și Loredana, făcute publice de avocatul criminalei din Mangalia

Loredana este tânăra care și-a ucis cea mai bună prietenă, pe Alina, în urmă cu câteva luni, iar mai apoi a încercat să dispară. Oamenii legii au intervenit la timp, însă, și au reușit să o aresteze, iar acum își va petrece următoarea perioadă în spatele gratiilor, până ce magistrații vor oferi un verdict în privința sentinței.

Totuși, cercetările nu s-au încheiat. Ba chiar au apărut noi detalii referitoare la relația pe care cele două fete o aveau înainte de tragedie.

Avocatul care o reprezintă pe Loredana susține că Alina ar fi aflat că prietena ei făcuse o întrerupere de sarcină și se temea ca adolescenta să nu o dea în vileag în fața familiei. Ba mai mult, consideră că frica a împins-o, de fapt, să recurgă la gestul extrem.

„ Recapitulând se poate concluziona că între cele două colege și prietene exista o stare conflictuală, dar care nu era vizibilă pentru toată lumea; că inculpata Loredana, fire mai libertină, a avut mai multe relații pasagere și prietenii nocturne. Se pare că Alina i-ar fi reproșat atât lipsa de decență, desfrânarea, dar, mai ales, faptul că a recurs la avort și nu a oferit nici o șansă fătului. Acestea ar putea fi acele <vorbe> spuse de Alina și care o deranjau pe inculpată. Alina asocia avortul cu crima infantilă și din acest motiv începuse să o vadă pe Loredana cu alți ochi. Considera că mersese prea departe. La rândul ei, Loredana era paralizată de frica faptului că familia ei, mai cu seamă mama și fratele său mai mare, ar putea afla despre aventurile ei și despre întreruperea de sarcină. Considera că ar fi dezonorant ca familia ei să afle despre avort pentru că astfel ar fi putut pierde stima, dragostea și prețuirea lor. Cel mai probabil, teama nejustificată că secretul întunecat al avortului este în pericol, că Alina nu ar avea tăria de a păstra tăcerea atunci când va ajunge în preajma familiei inculpatei, a condus la luarea rezoluției infracționale ”, a scris Florin Răican, avocatul Loredanei, pe blogul lui, potrivit SpyNews.ro.

Loredana a povestit cum și-a ucis prietena

Loredana a fost anchetată zilele trecute și a povestit întreaga scenă a crimei pe care a comis-o. Agresoarea a afirmat că nu și-a dorit să o înjunghie pe prietena sa, însă s-a speriat și a așa a ajuns să recurgă la gestul necugetat.

„În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul, Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul.” , a mărturisit autoarea crimei, în fața anchetatorilor, conform gândul.ro .