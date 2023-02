Pavel Bartoș, capul familiei încă de la 16 ani! Actorul a fost nevoit să lucreze chiar dacă era încă la școală: „Eu în două cămăși am făcut tot liceul”

In articol:

Pavel Bartoș are o carieră de succes și este iubit de o mulțime de români. Multă lume nu știe însă prin câte a trecut artistul înainte de a ajunge să își facă un nume în lumea teatrului și a filmului românesc.

De când tatăl său a trecut la cele veșnice, artistul a fost nevoit să preia frâiele și să aibă grijă de familia sa, chiar dacă era doar un adolescent.

Îndrăgitul artist nu a avut o copilărie ușoară după ce tatăl său a murit. [Sursa foto: Captură YouTube]

Pavel Bartoș a plecat de jos. Artistul a muncit în construcții încă de la 16 ani

Artistul a fost nevoit încă de mic să devină responsabil. Acesta a fost mereu „bona” surorilor sale și a luat viața în piept.

După ce tatăl său a murit, Pavel s-a angajat ca zilier în domeniul construcțiilor.

Acesta nu a fost însă nici pe departe singurul său loc de muncă din perioada studiilor. Pavel a fost nevoit să își câștige singur banii, astfel că nu a avut de ales și a lucrat într-o mulțime de domenii.

„Am fost pus în fața faptului împlinit și a trebuit să găsesc soluții. A trebuit să devin bărbatul familiei. A trebuit să iau situația pe moment.(...) Atunci, noi nu aveam noțiunea de bonă. Și era ceva firesc. E nedrept, dar poți tu să decizi aceste lucruri?

Multă lume zice „când ai realizat tu că vrei la teatru”? Că atunci era, te angajezi și aduci venit în casă. Rudele lui tata lucrau în construcții și au zis „hai aici”. Dar mi-am dat seama că nu-mi place, dar am făcut-o că trebuia să îi ajut pe ai mei. Am învățat(de la oamenii de pe șantier) să îi admir pe cei cărora le place munca fizică. Și când m-am dus în Cluj am lucrat non-stop noaptea și ziua mergeam la facultate. La ora de balet dormeam. Până mi-au zis profesorii „băi, trebuie să alegi”. Am fost și ospătar. Am lucrat într-un chioșc. Eu în două cămăși am făcut tot liceul.”, a povestit actorul, în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

Pavel Bartoș [Sursa foto: Captură YouTube]

