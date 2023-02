Pavel Bartoș, la un pas de tragedie. Actorul era să fie lovit de o mașină în timpul filmărilor: „Mă, dobitocule”

In articol:

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România. Pe lângă meseria de actor, acesta mai este și prezentator la mai multe emisiuni foarte cunoscute. El a devenit cunoscut și iubit de către public datorită carismei sale.

Recent, actorul a făcut mai multe dezvăluiri neașteptate, iar printre ele faptul că a fost cât pe ce să fie lovit de o mașină.

Pavel Bartoș, la un pas să fie călcat de mașină

În curând, Pavel Bartoș își va lansa propriul său film la care a lucrat foarte mult. Chiar el este protagonistul, iar alături de el joacă mai multe celebrități foarte apreciate în România.

Pentru a produce filmul, actorul a fost ajutat de Lia Bugnar și de Anghel Damian, iar munca a fost una pe măsură. Nu multă lume știe faptul că artistul era să fie călcat de mașină în timpul filmărilor unei secvențe. Scena despre care e vorba este cea în care protagonistul vine pentru prima data în București și dă nas în nas cu traficul din Capitală. Acesta trebuia să traverseze o intersecție și era cât pe ce să fie lovit de mașină.

,,Am avut o filmare într-o intersecție, la Timpuri Noi. Trebuia să traversez toată intersecția. Încercam să simulăm prima lui întâlnire cu Bucureștiul, cu traficul nebun. Toți oamenii mă vedeau costumat cu geamantanul și mă vedeau unii: Mă, dobitocule! Mă, domnule Bartoș! Alo, aveți trei fete acasă, ar trebui să aveți grijă. Ce a fost în capul meu și al lui Jesus? Dumnezeu știe”, a declarat actorul în cadrul unui podcast.

Cine este cea care l-a încurajat pe Pavel Bartoș să devină actor

Vedeta și-a dat seama de talentul și înclinația sa spre actorie la vârsta de 14-15 ani, iar cea care i-a fost alături și a crezut foarte mult în el a fost chiar diriginta acestuia. Acesta a mărturisit că în perioada aceea, la Miercurea Ciuc, dacă îți doreai să ajungi actor era aproape imposibil.

,,Cumva, am crezut eu că pot să fac asta. Aveam 15-16 ani. Nu e o chestie că de mic mi-am dorit, nu. Abia pe la 14-15 ani mi-am dat seama de niște lucruri și atunci am zis: «Hai că pot să fac acest lucru!». Și am avut noroc cu profesorii pe care i-am avut, foarte important și de aceea mă bucur. De exemplu, diriginta mea din clasa a XI-a, a XII-a, m-a susținut enorm de mult și a crezut în visul meu, pentru că eu eram al nimănui. În Miercurea Ciuc, la vremea aceea, să vrei să îți dorești să fii actor era ca și cum ți-ai fi dorit să fii astronaut. Diriginta mi-a zis: «E un vis frumos, crede în el! Dacă tu crezi în el, el se va îndeplini!». Numai și faptul că m-a susținut este enorm”, a declarat prezentatorul TV, potrivit Playtech.