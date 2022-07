Pe ce cheltuie Speak cei mai mulți bani? Artistul nu se uită la sumă când cumpără asta: „Nu mai pot”

In articol:

Speak se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul timpului de când se află în lumina reflectoarelor, cântărețul a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani. Deși are foarte mulți admiratori, puțini dintre aceștia știu, de fapt, că logodnicul Ștefaniei are o ”obsesie” pentru...

adidași, al căror număr a ajuns chiar la 85 de perechi, în urmă cu ceva timp, potrivit spuselor sale.

Ei bine, cu toate acestea, Speak spune că la fiecare pereche nouă pe care o achiziționează, acesta donează o alta. Cât despre această ”boală”, așa cum a numit-o el, artistul a spus că reprezintă, de fapt, o traumă a copilăriei, asta pentru că atunci când se afla la o vârstă fragedă nu avea ceea cea își dorea, la fel cum aveau alți colegi de-ai săi.

„Toată lumea mă întreabă și nu vreau să sune cum nu ar trebui, dar ultima oară, acum vreo patru ani, erau vreo 85 de perechi de adidași. Dar la fiecare pereche pe care mi-o cumpăr, vreau să donez una, că nu mai pot!E o boală, pot să zic, e o traumă a copilăriei. Când eram mic, nu aveam, aveam teniși, aveam niște colegi de echipă ai căror părinți erau avocați și medici și mai ieșeau pe afară. Multe perechi pe care mi le iau acum, sunt de atunci, din 1998, 1996, perioada aia. Astea sunt jucăriile mele!”, a declarat Speak, pentru Cancan.ro.

În ce mai investește Speak banii

De asemenea, pe lângă pasiunea pe care o are pentru adidași, pentru care cheltuie sume semnificative, fără a se uita la bani, Speak mai investește banii și în diferite scule pentru munca sa, însă spune că nu are nicio problemă cu acest lucru când vine vorba de partea financiară, mai ales că nu are

niciun viciu.

În scule, în audio-video, sunt fiert, îmi place să fiu la curent cu tot ce-i nou, în ceea ce privește calitatea. Și astea sunt scumpe, dar mă rog, nu beau, nu fumez, nu mă droghez, trebuie să cheltui, nu mă duc la păcănele, nu fac nimic!”, a mai adăugat artistul.

Speak [Sursa foto: Instagram]