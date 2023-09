Pe ce dată este Sfântul Dumitru în 2023. La sărbătoarea acestui sfânt se organizează un mare pelerinaj în Capitală

In articol:

Pe ce dată este Sfântul Dumitru în 2023. Află cine a fost Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Citește Canonul de rugăciune către Sfântul Dumitru.

Pe ce dată este Sfântul Dumitru în 2023

Conform Calendarului Ortodox, ziua în care sărbătorim pe Sfântul Dumitru este una dintre cele mai importante pentru creștini. Această sărbătoare are loc în fiecare an, la data de 26 octombrie și este notată cu cruce roșie.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, a trăit în Tesalonic în vremea împăraților Dioclețian (284-305) și Maximian (286- 305). S-a născut într-o familie nobilă din Macedonia, tatăl său fiind prefectul TesaloniculuiSe spune că Sfântul Dimitrie ar fi fost botezat pe ascuns de către părinți de frica prigoanei din acele timpuri care era îndreptată asupra creștinilor din partea păgânilor.

A crscut cu tainele sfintei credințe și a fost mereu milostiv cu cei nevoiași. După decesul părinților săi, a fost numit general al armatelor Tesaliei și proconsul al Greciei de către însuși Maximian Galerius, Cezarul Greciei și al Macedoniei, în locul tatălui său.

Cu toate acestea, Sfântul Dimitrie nu a renunțat puritatea sufletească, preocuparea dobândirii vieții cele veșnice întru Hristos. Propovăduia cuvântul cel sfânt al Evangheliei în mijlocul mulțimilor, în ciuda pericolelor păgânilor care observau fiecare mișcare, reușind în ciuda acestora să convertească la creștinism un număr mare de locuitori ai Tesalonicului.

Acest lucru a dus la închiderea Sfântului în temniță. După mai multe zile de chinuri și rugăciune, acesta a trecut la cele veșnice, fiind ucis de sulițe.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou

Pe data de 27 octombrie, Biserica îl cinstește pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Este sărbătoare mare, cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou s-a născut într-un sat mic numit Basarabov, situat pe malul Lomului, pe vremea împăraților româno-bulgari.

Sfântul a fost cnonizat în anul 1955 de către Biserica Ortodoxă Română. Moaștele kui se află la Catedrala Patriarhală din București. În jurul zilei de 27 octombrie, în fiecare an sunt organizate pelerinaje.

Oamenii vin din toată lumea, în București, pentru a se închina la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, pentru a scăpa de necazuri și de boli.

Canon de rugăciune către Sfântul Dumitru

Troparul Cutremurului la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, glasul al 8-lea:

Cel Ce cauţi spre pământ şi-l faci pe el de se cutremură, izbăveşte-ne pe noi de groaza cea înfricoşătoare a cutremurului, Hristoase Dumnezeul nostru şi trimite-ne nouă milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Cântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât este de înfricoşătoare mânia Ta, de care ne-ai izbăvit, Doamne, neîngropând în pă­mânt toată mărirea noastră. Pentru aceasta, cu mulţumită, pe Tine pururea Te slăvim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bucurându-Te, pururea şi cu adevărată, de a noastră cu totul desăvârşit îndreptare, Stăpâne, ca pe o frunză de nimic clatini tot pământul, întărind, Doam­ne, întru frica Ta pe toţi credincioşii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăveşte-ne de cutremurul cel prea greu pe noi pe toţi şi nu da, Doamne, să piară cu to­tul moştenirea Ta, care cu mul­te răutăţi Te mânie pe Tine, Cel Îndelung Răbdător.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca nişte robi strigăm către tine, Maica lui Dumnezeu: ara­tă îndurările tale cele obişnuite spre cetatea şi poporul tău; şi cu milostivire, izbăveşte-ne de cutremur cel greu şi de nimicire.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu Doamne, Dumnezeul meu, Care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământul se răneşte, când noi săvârşim păcate şi mâ­nia Ta o porneşte asupra noas­tră, întru tot Îndurate Împărate; dar iartă, Stăpâne, pe robii Tăi.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Clătinând Doamne, pămân­tul, l-ai întărit iarăşi, dojenind şi întorcând neputinţa noastră, vrând prin aceasta să ne întă­rim cu Dumnezeiască frica Ta, Preabunule.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să fugim, fraţilor, de păca­tele cele ce nasc moarte amară şi cutremure prea grele şi răni nesuferite; şi pe Dumnezeu cu chipuri de pocăinţă să-L înduplecăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce Una eşti Bună, pe Cu­vântul Cel Preabun roagă-L în­delung să ne apere de nenoro­cirea cutremurului şi de toată mânia, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, rugămu-ne.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Hristos este Puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstita Biserică cu Dumneze­iască cuviinţă, cântă, grăind: din cuget curat întru Domnul prăznuind.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Doamne, Care clatini pă­mântul voind, întăreşte-ne, Stă­pâne, întru frica adevărului, pe noi, pe toţi cei clătinaţi de lovi­turile vicleanului luptător.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeiască voia Ta clatini toate şi înspăimântezi ini­mile celor ce locuiesc pe pă­mânt, Stăpâne. Dar slăbeşte, Doamne, valurile dreptei Tale mânii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neavând nicicum în mine frica Ta, înspăimântezi cu cutre­mur inimile celor de pe pă­mânt, Unule Mult Îndurate; dar, după obicei, fă minunate spre noi milele Tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Locaş a lui Dumnezeu, Stă­până, pe tine ştiindu-te, în sfân­tul tău locaş mâinile cu umi­linţă ridicăm spre rugăciune; vezi suferinţa noastră şi ne dă ajutor.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cu Dumnezeiască Străluci­rea Ta, Bunule, sufletele celor ce aleargă la Tine cu dragoste, mă rog luminează-le; ca să Te vadă Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine Adevăratul Dumnezeu, Cel Ce chemi pe toţi din negura greşelilor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şi tu, inimă, clatină-te acum, văzând ameninţarea lui, Dum­nezeu stându-ţi asupra şi te roagă: cruţă pe poporul Tău, Stăpâne Doamne şi potoleşte mânia Ta, Îndurate.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Poporul şi cetatea pe care le-ai câştigat cu Sângele Tău, Iisuse, nu le da spre pieire; nu lăsa să se tulbure pământul cu cutremur groaznic; ceata Apos­tolilor Te roagă pe Tine.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la căile Tale, Stăpâne, cele drepte, abătându-ne cu minte răzvrătită, la mânie Te-am în­tors pe Tine Cel Îndurător şi Care nu ţii minte răul; ci, Milostiv fii, Îndurate, robilor Tăi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acum a venit vreme de aju­tor, acum trebuie împăcare, Preacurată, către Fiul tău şi Domnul; roagă-L să se îndure de noi, cei ce am păcătuit împotriva Lui şi să ne izbăvească de această mânie de acum.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: scoate din stricăciune viaţa mea, Mult Milostive.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neavând Stăpâne îndrăz­neală, noi smeriţii, a ne ruga Înălţimii Tale, pe îngerii Tăi cei aleşi îi înduplecăm spre căldu­roasă rugăciune; pentru dânşii, izbăveşte-ne pe noi de mânia Ta.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum am cunoscut, Doamne, că ne-ai voit pe noi şi nu ne-ai ţinut sub pământ pentru păca­tele cele cumplite; pe noi cei ce mult am greşit. Pentru aceasta cu mulţumire Te slăvim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Porunceşti să se cutremure temeliile pământului, ca noi smeriţii să încetăm a ne clătina din starea cea mai bună a virtuţilor şi să ne întărim cu frica Ta, Cuvinte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfântă Dumnezeiască Mirea­să, milostiveşte-te spre poporul tău cel strâmtorat acum şi cu rugăciunile tale cele de Maică, opreşte degrabă mânia lui Dum­nezeu ce este asupra noastră, rugămu-ne ţie.

CONDAC, glasul al 6-lea. Podobie: Plinind rânduiala cea...

Mântuieşte-ne Doamne, pe noi toţi de cutremurul cel greu şi de rănile cele nesuferite, pen­tru păcatele noastre. Miluieşte, Doamne, pe poporul care l-ai câştigat cu scump Sângele Tău, Stăpâne; şi cetatea Ta să nu o dai pierzării prin cutremurul cel înfricoşător, că alt dum­nezeu afară de Tine nu ştim. Şi strigă celor ce-Ţi cântă Ţie: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Îngerul a făcut cuptor dă­tător de rouă cuvioşilor tineri; iar pe haldei, arzându-i Porunca lui Dumnezeu, pe tiranul l-a plecat a strigat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prealăudat eşti Doamne, Îndelung Răbdătorule, că n-ai omorât pe robii Tăi cu înfricoşătoarea clătinare a pământu­lui; ci, numai ne-ai îngrozit, căutând să ne întoarcem de la rele şi să înviem noi toţi.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suspinuri din inimă să înăl­ţăm şi lacrimi să vărsăm, ca Milostiv să avem pe Stăpânul Hristos, Cel Ce ne îngrozeşte că va să ne sfărâme cu cutremur, pentru mulţimea păcatelor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vai să strigăm şi mâinile să ne întindem către Dumnezeu Cel Preaînalt şi să încetăm de acum a mai face rău! Iată, Mân­tuitorul mâniindu-se, cutremură tot pământul, vrând să ne întărească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Caută, Preacurată, miluieşte pe robii tăi, cei ce vor să piară întru mânia lui Dum­nezeu şi întru iuţimea cea mare şi înfricoşătoare a îngrozirii acesteia de acum, ce ne-a venit asupra, pentru mulţimea păca­telor noastre celor multe.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Din văpaia cuvioşilor rouă ai izvorât şi jertfa dreptului cu apă ai ars-o; că toate le faci, Hristoase, cu singură voirea; pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dreaptă mânia Ta aceasta, Iubitorule de oameni, venindu-ne asupra fără de veste, ne-am tulburat; şi cu deznădăjduire cu totul suntem cuprinşi, văzându-Te tulburat asupra noastră, Îndurate.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să întindem credincioşilor, mâinile şi ochii către Unul Stă­pânul, Cel Ce poate să mântu­iască şi să grăim: Hristoase, în­toarce mânia Ta de la noi, Iubitor de oameni fiind.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mii de îngeri, adunarea mu­cenicilor, Sfânta ceată a proo­rocilor, a Apostolilor, a cuvio­şilor, a ierarhilor, te roagă pe Tine, Stăpâne: iartă pe po­porul Tău cel smerit!

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndurate, Cel Ce ştii neputin­ţa noastră şi toată alunecarea şi neîndreptarea, slăbeşte mânia şi tulburarea o alină şi cu mila Ta milostiveşte-Te spre lume.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Milostivă de Dumnezeu Năs­cătoare, Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Cel Milostiv, vezi suferinţa şi suspinul poporului tău şi grăbeşte a-L ruga să se milostivească spre noi.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta Cetele îngereşti; iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oame­nilor Cuvântul Întrupat; pe Care, mărindu-L cu Oştile cereşti, pe tine te fericim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iată noi toţi am greşit şi cu frică, pământul, cel ce nimic n-a greşit, groaznic se chinu­ieşte. Că, certându-ne pe noi, Iubitorule de oameni, pe acesta tot îl clatini, ca să luăm simţire şi să ne îngrijim de mântuirea noastră.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce eşti al ceasurilor şi al vremilor Domn, într-o clipeala ai vrut să sfărâmi pe robii Tăi, dar din multă milostivirea Ta, Stăpâne, Te-ai oprit; mulţumim Ţie noi, cei fără de răspuns, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scapă, Îndurate, de cutre­mur, de sabie, de robia cea amară, de năvălirea vrăjma­şilor, de foamete şi de ciumă şi de orice altă pedeapsă, cetatea Ta şi toată ţara celor ce cu credinţă Te laudă pe Tine.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământul fără limbă strigă suspinând: pentru ce cu multe rele mă întinaţi voi, oamenii? Că Stăpânul, cruţându-vă pe voi, tot pe mine mă biciuieşte. Luaţi simţire şi prin pocăinţă faceţi pe Dumnezeu Milostiv.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce n-ai luat stricăciune întru naştere, din toată strică­ciunea scoate-ne pe noi pe toţi, Fecioară şi din cutremur prea greu şi din necaz; alină mânia Stăpânului cu reîmpăcările cele de Maică, Ceea ce eşti de Dum­nezeu cu har Dăruită.

SEDELNA Cutremurului, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat pe Cruce...

Fiindcă te-ai milostivit şi ne-ai izbăvit pe noi, de mânia Ta cea de nesuferit, ce a venit asupra noastră, noianul iubirii de oa­meni arătându-ne, Hristoase, acum bine mulţumim Ţie. Fereşte-ne pe noi, cei pedepsiţi pentru toate relele noastre, care ne omoară şi caută spre noi milostivindu-Te, Mântuitorule, pentru rugăciunile Celei ce Te-a născut pe Tine.

