Pe cine a apucat să sune Marius, tânărul mort la Călimănești, fix înainte de explozie. S-a aflat care au fost ultimele lui cuvinte. Nimeni nu-și închipuia tragedia care avea să urmeze: "Am stat puțin de vorbă"

Tragedia de la Călimănești a lăsat în urmă un dezastru de nedescris.

Patru familii sunt acum îndoliate și se pregătesc să-și conducă rudele pe ultimul drum. Printre ele și cea a lui Marius, care a sfârșit carbonizat în urma exploziei. Durerea este cu atât mai mare, cu cât bărbatul se căsătorise recent și aflase că soția lui este însărcinată. Vestea a căzut ca un trăsnet peste părinții lui, mai ales că tatăl tânărului vorbise cu el la telefon chiar înainte de nenorocire.

Tatăl lui Marius face declarații cutremurătoare. Care au fost ultimele cuvinte pe care tânărul i le-a spus la telefon, înainte de a se stinge din viață?

Ies la iveală noi amănunte despre tragedia de la Călimănești. La doar o zi după ce autoritățile au reușit să identifice victimele decedate, familiile celor care au murit carbonizați au făcut și primele declarații. Tatăl lui Marius, unul dintre bărbații care și-au pierdut viața, a povestit, dărâmat, că a aflat de la știri despre explozie, iar atunci a intrat în panică. Vorbise cu fiul lui chiar înainte, dar a pus mâna pe telefon și l-a sunat din nou, îngrijorat că ar fi putut păți ceva.

Din păcate, însă, acesta nu i-a mai răspuns. Ulterior, polițiștii i-au confirmat că Marius a fost găsit fără suflare. Acum, bărbatul nu-și poate scoate din minte ultimele cuvinte pe care fiul său i le-a spus, înainte de a închide apelul. Nu-și închipuia că din acel moment nu-i va mai putea auzi vocea niciodată: "Am stat puțin de vorbă cu el. A zis că ne auzim... Astea au fost ultimele cuvinte și nu ne-am mai auzit. L-am sunat și nu îi suna telefonul. Imediat am intrat în panică, am încercat pe toate căile... Confirmarea am primit-o când au venit polițiștii", a declarat Alexandru, tatăl lui Marius, potrivit antena3.ro.

Tatăl lui Marius, tânărul mort în explozia de la Călimănești [Sursa foto: Captură video]

Marius se căsătorise recent, iar în câteva luni urma să-și strângă bebelușul în brațe

Marius și soția lui aveau tot viitorul în față. Își uniseră destinele de curând și se pregăteau să devină părinți. Planurile lor s-au năruit, însă, într-o fracțiune de secundă.

În urmă au rămas acum o durere nemărginită și un copil care nu-și va putea cunoaște tatăl niciodată:" Este o mare tragedie pentru localitatea noastră, localitatea Cîrligele din Vrancea. O familie tânără... Acum două săptămâni și jumătate, pe 2 septembrie, când el împlinea 30 de ani, i-am cununat civil, iar acum suntem cu toții îndoliați și îndurerați pentru că Marius Chiriac a plecat dintre noi prea tânăr", a declarat primarul din Cîrligele, unde tânărul locuia, potrivit sursei citate.

Marius, tânărul mort în explozia de la Călimănești și soția lui [Sursa foto: Facebook]