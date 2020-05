In articol:

Margherita de la Clejani, fata Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani, este indiscutabil personajul acestor zile. Aflată în centrul atenției după ce a provocat sâmbătă dimineața un accident rutier după care a fost testată pozitiv pentru consum de substanțe interzise, Margherita de la Clejani a avut de-a lungul timpului și lucruri cu care se putea mândri, cum a fost terminarea unei facultăți.

Margherita de la Clejani - cum s-a aflat numele ei real?

În 2017, Margherita de la Clejani a terminat Facultatea de Jurnalism a unei universități particulare, postând atunci și lucrarea ei de diplomă, pe care se putea observa numele real al tinerei, Marrgareta Miryam Manole.

Margherita de la Clejani se află în centrul atenției după ce sâmbătă, 23 mai, a lovit o mașină parcată regulamentar, iar ea a fost testată de polițiștii de la fața locului și găsită sub influența unor substanțe interzise.

"Mi-a spus că a avut o cădere de calciu, că nu ia niciun drog, susține Ioniță de la Clejani, printre lacrimi. Până când va afla cine are dreptate, polițiștii i-au suspendat Margheritei permisul de conducere și i-au făcut dosar penal. "S-a întâmplat un accident și nu știu cum e adevărat ce se spune? Dacă a fost altceva? Dacă s-a întâmplat altceva! Am început o anchetă, eu personal. Eu știu că Marga nu consumă droguri. Nu există așa ceva. Am început o anchetă de aseară, pentru că nu pot lăsa lucrurile așa!””, spune Ioniță.