Pe Mario Fresh l-a ajuns karma? Alexia Eram l-a văzut plin de sânge

Mario Fresh și Jador au fost bătuți crunt, duminică dimineața, după ce au petrecut noaptea împreună cu mai mulți prieteni, într-un club din Mamaia. Cei doi au fost agresați la ieșirea în clădire, iar Mario Fresh a fost cel mai afectat dintre toți. El ar fi grav rănit, cu maxilarul rupt și o contuzie puternică la spate.

Mario Fresh a fost lovit de karma? Împreună cu iubita lui, Alexia Eram, obișnuiesc să-și facă tot felul de farse pe Youtube. Ultima dată, Mario a păcălit-o pe fiica Andreei Esca și a venit acasă plin de ketchup. El a încercat să o convingă pe iubita lui că a fost bătut.

„Mă duc la magazin, n-o să cumpăr foarte multe lucruri. O să cumpăr un ketchup, când ajungem în fața porții, o să-mi dau cu ketchup pe față, o s-o sun foarte panicat și o să-i spun să vină repede poarta, iar ea o să mă vadă plin, plin de sânge. După care, o s-o murdăresc cu ketchup foarte tare, iar prank-ul se termină după duș. Nu e loc de relaxare, iar eu am pregătit feonul cu făină pentru că o să-i dau și-n păr”, a declarat Mario fresh în vlogul său.

Alexia Eram s-a speriat foarte tare când și-a văzut iubitul plin de „sânge”. De la îngrijorare la ură a fost doar un singur pas. Mario și-a umplut iubita de ketchup, iar aceasta a realizat că a fost doar o farsă.

Motivul pentru care Jador și Mario Fresh au fost bătuți cu bestialitate de șase indivizi! De la asta a pornit totul

Jador și Mario Fresh s-au distrat pe cinste sâmbătă sera, într-un club select din Mamaia. Nimeni nu s-ar fi așteptat la ce a urmat. Cei doi, împreună cu iubita lui mario, Alexia Eram, au fost atacați în parcarea clubului.

Mario Fresh și Jador, puși la pământ

Când au părăsit incinta clubului, cei doi au fost atacați de mai mulți atacatori, care i-au pus la pământ. Strigătele Alexiei Eram, iubita lui Mario, i-ar fi speriat pe agresori, potrivit martorilor.

Mario Fresh și Jador au depus plângere la Poliție, iar fiica Andreei Esca le-a declarat anchetatorilor că în timpul agresiunii, unul dintre atacatori ar fi țipat: „Aduceți săbiile din mașină!”.

Cei doi artiști au declarat că nu au avut nicio tangență cu agresorii înainte și nu se cunoșteau. Moticul pentru care cei șase indivizi au sărit la băraie ar fi fost din cauza unui refuz. Jador a refuzat să facă poze cu mai multe fete, pe motiv că este obosit, au declarat surse pentru Cancan.ro.