Pe Mihaela Rădulescu o știe toată țară, însă nu mulți știu cum arată cea care i-a dat viață. Imagine rară cu mama vedetei

In articol:

Mama Mihaelei Rădulescu, Marinela, are o atitudine total diferită spre deosebire de fiica ei, care este foarte activă pe rețelele sociale. Aceasta a preferat să revină în România, deși Mihaela Rădulescu a încercat să o convingă să se mute definitiv alături de ea, la Monaco.

Citeste si: Mihaela Rădulescu, pe lista invitaților la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu: „Are plicul pregătit. Am vorbit tot”

Prezentatoarea TV o iubește enorm pe ființa care i-a dat viață și foarte puțină lume știe, totuși, cum arată și ce meserie are părintele actualei partenere a lui Felix Baumgartner. Marilena, mama Mihaelei Rădulescu, avea totul la dispoziție în Principat, însă aceasta a ales să se întoarcă țară, pentru a fi alături de prietenele ei.

Mama Mihaelei Rădulescu [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Vlăduța Lupău, internată de urgență. Ce i-au descoperit medicii- bzi.ro

Citeste si: Mihaela Rădulescu, alături de un actor celebru! „Nu am putut rezista să nu-i cer să facem...”Cum a reacționat Felix Baumgartner

“ După ce a murit tata, am ținut-o pe mama mai mult lângă mine, am simțit eu că are nevoie. Am căutat tot felul de motive să stea cu noi la Monaco, să ne gătească… Acum s-a întors în România unde le are alături pe prietenele ei”, a povestit Mihaela Rădulescu, potrivit redactia.ro.

Mihaela Rădulescu [Sursa foto: Instagram]

Mihaela Rădulescu, despre părinții ei

Recent, Mihaela Rădulescu a dezvăluit ocupația mai puțin obișnuită a părinților ei, până în urmă cu mai mulți ani. Cei doi au fost arbitri de raliu. Mai mult, mama prezentatoarei TV chiar a participat la unele curse, fiind inclusiv pilot.

“Tata a fost singurul care se mai împotrivea acestui răsfăţ general. Fiind un tip foarte sportiv, dorea să ne crească şi pe noi în acelaşi spirit, lucru care m-a ajutat extraordinar. În plină iarnă, pe gerurile cele mai crâncene, tata ne scotea, pe mine şi pe frate-miu, să alergăm în picioarele goale prin zapadă. Moment în care toate bunicile şi străbunicile leşinau”, a explicat Mihaela Rădulescu.

Distribuie pe: