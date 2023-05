Pe ultima sută de metri cu sarcina, Theo Rose a dezvăluit câte kilograme a acumulat în cele 8 luni! Vedeta nu s-a sfiit deloc să recunoască: „Avantajul este că am pornit subnutrită”

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, cântăreața a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește mereu cu urmăritorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, așa s-a întâmplat și de curând, căci aflată pe ultima sută de metri cu sarcina, Theo Rose le-a dezvăluit internauților că a acumulat nici mai mult, nici mai puțin de 15 kilograme în cele 8 luni de când este însărcinată, fapt ce nu o îngrijorează sub nicio formă, căci nu de puține ori a precizat că ar vrea să pună câteva kilograme.

„Pentru cine s-a întrebat cât m-am îngrășat în sarcină…Destul. Sunt cel puțin 15 kg adăugate. Avantajul este că am pornit subnutrită la drumul ăsta după cum se poate observa din fotografii”, a spus Theo Rose, în mediul online.

Theo Rose nu se îngrijorează în privința kilogramelor acumulate

Într-adevăr, Theo Rose nu se îngrijorează în privința kilogramelor acumulate pe timpul sarcinii, asta pentru că mereu și-a dorit să pună câteva kilograme în plus, fiind nemulțumită înainte de faptul că era mult prea slabă.

„Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat pentru că eu în primul trimestru mai degrabă am slăbit, fiindcă am avut grețuri. Am plecat de la o greutate de 45 kilograme. Nu m-am omorât cu mâncatul, dar este normal să iei greutate. După ce nasc mi-aș dori să rămân la 55 kilograme. Mi se pare, în sfârșit, că arăt și eu a om, am și eu obraji. Sarcina asta a fost minune pentru mine, am scăpat de stres și anxietăți”, a spus Theo Rose.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]