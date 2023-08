Pedeapsă de 3 ani de închisoare cu executare pentru șoferul care a ucis-o pe Tatiana pe o trecere de pietoni din Satu Mare, în urmă cu mai bine de un an! Avea 18 ani și a lăsat-o pe copilă să zacă la pământ minute în șir

In articol:

În urmă cu mai bine de un an, Tatiana, o copilă de doar 15 ani, și-a dat ultima suflare pe o trecere de pietoni din Ardud, Satu Mare, după ce a fost spulberată de un șofer de 18 ani, care imediat după impact a fugit de la locul accidentului.

De precizat este că, în primă fază, conducătorul auto a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, însă ulterior, reprezentanții Curții de Apel Oradea au decis schimbarea încadrării, așa că l-au condamnat la închisoare cu executare, scrie PresaSM .

Tatiana a fost abandonată pe trecerea de pietoni, imediat după impact

Reamintim că, Tatiana a fost lovită pe trecerea de pietoni, apoi lăsată să zacă la pământ minute în șir până la sosirea echipajelor de urgență, după ce șoferul a plecat de la locul faptei. Întreaga tragedie a avut loc în luna februarie a anului trecut. Conducătorul auto a fost prins rapid de oamenii legii, iar acesta a declarat atunci că nu a văzut-o pe copilă.

Din nefericire, Tatiana s-a ales cu răni grave în urma impactului, iar medicii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața victimei, însă toate eforturile au fost în zadar. Fata a ajuns la un spital din Cluj, pentru mai multe îngrijiri medicale de specialitate, dar după ce timp de o săptămână s-a luptat între viață și moarte, aceasta a decedat.

Apropiații Tatianei au fost devastați la aflare tristei vești

La momentul respectiv, imediat după ce au aflat de întreaga tragedie, apropiații copilei de 15 ani au fost devastați și, cu ultimele puteri și îngenuncheați de durere, cei ce au cunoscut-o pe Tatiana abia și-au găsit cuvintele pentru a-și lua ”Rămas bun” de la fată.

„Din păcate un suflet nevinovat a plecat la îngeri, nimic nu poate fi mai trist și mai dureros pt noi cei rămași. Dumnezeu să le dea multă putere familiei sa poată trece peste aceasta grea încercare. Nu te vom uita niciodată draga noastră Tatiana drum lin spre inger”, „Dumnezeu s-o odihnească în pace! Drum lin suflet bun, doamne da-le alinare părinților pt pierderea lor!”, „Drum lin spre cer Tatiana, ai fost o scumpa de fata… Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”, „Sincere condoleanțe! Dumnezeu s o așeze în rai între îngeri iar familiei Multă putere și mângâiere!”, „Vai Doamne ai grijă de tine milă de cei aflați în suferință!!!Bunul Dumnezeu să-i de-a odihnă veșnică între îngeri suflet blând !!!Sincere condoleanțe familiei îndurerate!!!”, „Dumnezeu sa aibă grijă de sufletl ei, iar familiei multă putere! Condoleanțe!”, „Drum lin spre ceruri, suflet nevinovat, odihneste-te in pace. Dumnezeu sa dea putere familiei greu incercate, sincere condoleante!” , sunt doar câteva dintre mesajel care au apărut atunci pe rețelele de socializare.