Pensiile cresc din ianuarie 2023, dar se schimbă și nivelul de trai al seniorilor din România?! Economiștii trag un semnal de alarmă: "Oamenii vor continua să piardă bani"| EXCLUSIV

In articol:

Începând cu luna ianuarie a acestui an, pensionarii din România vor primi sume cu 12,5% mai mari față de anul precedent. Pensiile au fost majorate, însă această majorare este sub rata inflației, astfel că jurnaliștii WOWbiz.ro

au discutat cu analistul economic Adrian Negrescu pentru a afla dacă aceștia sunt suficienți pentru un senior în România.

Taloanele de pensii au fost tipărite deja de anul trecut, iar cu o zi mai devreme, în 2023, pensionarii și-au primit banii. Premierul Nicolae Ciucă îi asigură pe seniorii din România că există bani pentru plata pensiilor și a ajutoarelor, iar scenariul pare unul extrem de optimist, mai ales că de la 1 ianuarie a venit un nou val de scumpiri în țara noastră.

Pensiile au crescut de la 1 ianuarie 2023

Pensionarii din România au parte de vești bune chiar la început de an. Pensiile au crescut cu 12,5% în 2023 și sunt acordate și ajutoare de la stat, în funcție de venit. Premierul Nicolae Ciucă anunță că există fonduri suficiente pentru plata ajutoarelor și a pensiilor românilor, fiind un susținător al măsurii luată la finalul anului trecut.

Citește și: MM Stoica, declarație halucinantă despre operația lui vedetei lui FCSB Darius Olaru! ”A fost măcelărit! A fost cusut de zici că era șiretul de la pantofi”

"Vom continua să susținem măsurile adoptate pentru sprijinirea populației. Vorbesc de tot ceea ce noi am decis si am asigurat că se va continua și în 2023. Am văzut că sunt temeri că nu ar exista bani pentru plata la timp a drepturilor care se cuvin cetățenilor. Nu există nici cea mai mică îndoială legată de acest aspect.

Sunt bani pentru plata pensiilor și a ajutoarelor, nu trebuie să avem niciun fel de temere în acest sens. Rolul nostru este să ne asigurăm că cetățenii sunt informați corect", a explicat premierul, înainte de prima ședință de Guvern din acest an.

Citeste si: Bia Khalifa, mărturisiri despre nopțile ei fierbinți- kfetele.ro

Citeste si: Ștefan Bănică Jr, mesaj emoționant după moartea lui Mitică Popescu. „Peste 300 de spectacole…”- bzi.ro

Pensionari [Sursa foto: PixaBay]

La rândul său, ministrul Muncii a anunțat măsură la jumătatea lunii decembrie, atunci când le-a transmis românilor că a început tipărirea noilor taloane de pensie, cu sumele deja mărite.

"Se tipăresc deja taloanele de pensie aferente lunii ianuarie 2023, care prevăd pensiile mărite, dar și ajutorul de tip on-off, a cărui primă tranșă se acordă în prima lună a anului!

Vă reamintesc faptul că valoarea punctului de pensie va fi de 1.785 de lei începând cu 1 ianuarie 2023, iar ajutorul, plătibil în două tranșe, este de 1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, de 800 de lei pentru cele cuprinse între 1.501 lei și 2.000 de lei și de 600 de lei pentru cele între 2.001 lei și 3.000 lei", spunea Marius Budăi, într-o postare pe contul său de Facebook.

Pensionari pe bancă în parc [Sursa foto: PixaBay]

Majorarea pensiilor, suficientă pentru un trai decent al seniorilor din România?!

Majorarea de 12.5% nu acoperă inflația, iar pensionarii se confruntă și ei cu scumpirile și creșterile de preț apărute odată cu data de 1 ianuarie 2023. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu analistul economic Adrian Negrescu pentru a afla o opinie cu privire la majorarea pensiilor din 2023.

Citește și: Câți centimetri are stratul de zăpadă pe pârtiile de la munte. Vezi care este starea pârtiilor în România de Revelion 2023

Acesta atrage atenția asupra faptului că oamenii vor continua să piardă bani, iar banii pe care pensionarii îi primesc nu acoperă rata inflației.

"Pensionarii vor fi, și în acest an, printre victimele de serviciu ale inflației, ale politicilor economice ale căror singur scop este să aducă mai mulți bani la buget. Creșterea pensiilor cu 12,5% este sub rata inflației, altfel spus oamenii vor continua să piardă bani pentru că statul nu vrea, nu e capabil și nici nu are interesul de a stăvili creșterile de prețuri.

Ajutoarele promise, acele vouchere oferite pensionarilor, reprezintă doar o gură de oxigen într-o mare de probleme. Nu prin ajutoare se poate rezolva problema puterii de cumpărare, ci prin măsuri active de stăvilire a inflației, de susținere a producției interne, a economiei în general", a explicat Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!