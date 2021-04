Pentru o artistă celebră, pandemia a fost... aur! ”Sunt foarte fericită”

23:51, apr 19, 2021

Pe data de 16 aprilie, la aniversarea zilei de nastere, îndrăgita artistă mehedințeană Olguța Berbec a lansat albumul intitulat "Fata cu danțu'" și totodată videoclipul piesei care dă numele acestui album special ce conține 15 melodii de suflet.

"Sunt foarte fericită că am reușit să realizez lucruri frumoase în această pandemie. Am adus pe lume un copil și am făcut un album cu maestrul Nicolae Botgros și Orchestra Lăutarii de la Chișinău. Titlul piesei are o semnificație aparte pentru mine. O dată că este un dans specific din Mehedinți, și apoi, mergând la evenimente de unde mă întorceam epuizată și uneori supărată, soțul meu încercând să mă îmbărbăteze, mă mângâia pe cap și-mi spunea cu glas dulce "tu ești fata cu danțu", adică n-ai de ales, trebuie să mergi cu cântecele în continuare! Albumul conține 15 piese, printre care menționez "Te am visat puiule, în vis" și "La granița de peste Prut", a spus Olguța Berbec.

Olguta Berbec poate fi oricand fotomodel

Videoclipul piesei a fost filmat la Chișinău și poartă amprenta regizorului Oleg Butnaru. Au filmat timp de 12 ore, iar la decor s-a muncit trei zile. "Cu regizorul Oleg Butnaru am filmat și alte videoclipuri care au înregistrat milioane de vizualizari pe YouTube. Am avut colaboratori" Ansamblul Joc", cel mai bun ansamblu de dansuri populare din lume, câștigători ai multor concursuri. Videoclipul e unul de imagine, în care am vrut să scoatem în evidență cântecul.

Olguta Berbec este cantareata de muzica populara din Oltenia

Deși am vrut ceva simplu, doar eu și dansatorii, a trebuit să drapăm cu zeci de metri de material negru un studio de filmări pentru a avea efectul acela de spațiu mare, și totul pentru a pune în evidență dansul și solistul, adică eu. S-a muncit trei zile doar la decor, iar noi am filmat 12 ore pe un frig infernal. A fost greu, dar a meritat", a mai spus celebra interpretă de folclor Olguța Berbec.

Olguța Berbec, probleme după naștere

„Au fost câteva zile puțin mai grele, dar acum sunt bine. Mama mea a stat la noi și ne-a ajutat. De mâine vom rămâne în formula asta de patru: mami, tati și fetițele, dar cred că o să ne descurcăm, pentru că eu mă simt bine. Au fost zile mai grele pentru că a fost după operație. Operația de cezariană rămâne totuși o operație și Cezara, fetița cea mare, abia a așteptat în cele nouă luni să nu mai am burtica, să nu mai fie nevoie să mă protejeze, să alergăm(...) Acum mă simt foarte bine, însă în primele zile după ce am venit de la spital a fost un pic dureros, de ce să spun că nu? Chiar abia m-am dat jos din pat. Dar culmea, de la o zi la alta era tot mai bine. Așa că acum chiar pot să spun că sunt bine și de o săptămână conduc. Sunt ok”, a spus Olguța Berbec după ce a devenit mamă.