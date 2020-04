In articol:

Pe site-ul stirioficiale.ro, un proiect realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, s-a răspuns la mai multe întrebări specifice. “Pentru persoanele care revin în țară din zona galbenă, dar în ultimele 14 zile s-au aflat și pe teritoriul unei țări din zona roșie, se impune carantină sau izolare? Carantina instituționalizată are loc în localitatea de origine a persoanei respective sau în localitatea în care ajunge la revenirea în țară?”, a fost una din întrebări.

“Falsul în declarații constituie infracțiune, așa cum este prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.Față de persoanele care intră pe teritoriul României, autoritățile vor lua decizia legală în funcție de cele declarate, urmând ca ulterior să verifice veridicitatea informațiilor furnizate. Facem precizarea că din data de 24 martie 2020, pentru toate persoanele care intră în România, se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării, așa cum este prevăzut la art. 5 alin. (1) din Ordonanța Militară nr. 3.”, se arată în răspunsul autorităților. (vezi cea mai tristă imagine din timpul pandemiei)

Întrebări despre starea de urgență. Lămuriri despre locația în care se efectuează carantina

„Consultând site-ul Institutului Național de Sănătate Publică puteți verifica ce țări sunt incluse în ZONA ROŞIE - pentru care se impune măsura carantinării instituționalizate pentru 14 zile. Nu este relevant dacă persoană a petrecut o perioadă mai lungă în țara respectivă sau a fost doar în trecere. Referitor la locația la care se dispune efectuarea carantinei, aceasta este stabilită în spații speciale puse la dispoziție prin grija autorităților locale, de pe raza județului de domiciliu al persoanei care revine în țară.”, au mai explicat autoritățile.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a afirmat recent că relaxarea măsurilor impuse în pandemia de coronavirus prin ordonanțele militare va începe cel mai devreme la finalul lunii mai. „Nu este momentul de relaxare, impune chiar și mai multă precauție. Dacă vom vedea la un moment dat că am depășit acel vârf, numărul de cazuri va fi în scădere, putem să ne gândim la o relaxare la sfârșitul lunii mai, începutul lui iunie, dar pentru fiecare localitate în parte. Nu poți da drumul dintr-odată la niște localități carantinate”, a declarat Nelu Tătăru. „Relaxăm, dar totuși cu niște reguli impuse: cu mască și cu mănuși. Chiar dacă relaxăm, aceste măsuri- masca, igiena, mănușile- trebuie să rămână pentru o perioadă mult mai lungă, două- trei – patru luni. Evitarea locurilor aglomerate, păstrarea distanțierii sociale, menținerea unei atitudini precaute sunt cele care ne vor da viitorul urmărilor doi ani, când va trebui să conviețuim cu acest virus”, a explicat Ministrul Sănătății.