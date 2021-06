Pepe a făcut declarații surprinzătoare despre despărțirea de Raluca: ”Nu mi-aș fi dorit să divorțez”. Cu toate acestea, cântărețul vrea să-și pună din nou pirostriile și să facă un copil

Pepe și Raluca Pastrama [Sursa foto: Facebook] 17:43, iun 23, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Pepe a făcut declarații surprinzătoare la șase luni de la divorțul de Raluca Pastramă. Artistul a declarat, în cadrul unei emisiuni de televiziune, faptul că regretă că mariajul lui cu Raluca a luat sfârșit. Cântărețul a ținut să precizeze că fosta lui soție este cea care a luat decizia de a pune punct relației.

Ba mai mult decât atât, Pepe a recunoscut că a fost judecat de oameni pentru calmitatea de care a dat dovadă, deși el se afla într-o perioadă complicată.

Citeste si: Raluca Pastramă, prima reacție după ce Pepe s-a afișat cu iubita: „Are nevoie de atenție”

„ Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea. Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana. Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult. Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a declarat Pepe, în cadrul unei emisiuni TV.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Pepe[Sursa foto: Instagram]

Pepe, pregătit să-și pună din nou pirostriile

Latino lover-ul a vorbit și despre planurile sale de viitor, acesta mărturisind că nu este pregătit doar pentru o nouă relație, ci și pentru căsătorie.

Cântărețul susține că vrea să devină din nou tătic și își dorește ca partenera lui de viață să nu fie privată de o familie, din cauza faptului că el mai are doi copii din căsnicia anterioară.

Citeste si: Raluca Pastramă, într-o relație?: „Ne îndrăgostim ca nebunii...” Vedeta, mesaj de dragoste pe rețelele de socializare

” Normal că-mi doresc să mă căsătoresc din nou cu acte. Dacă aș avea o relație, care este extrem de posibilă, până la urmă, poate mai urmează încă un copil, nu ai de unde să știi… Dar ce facem, mă? Ne castrăm? Ne eutanasiem? Dacă așa vrea Dumnezeu! Dar de ce? Dar de ce privezi următoarea iubită, următoarea relație de frumusețea de a avea un copil? Adică eu am deja doi! Ar fi super egoist din partea mea! De ce să nu oferi șansa fiecărei femei din viața ta? Te plimb, te respect, îți fac copii, dar fii cuminte! Fii cuminte și iubește-mă”, a povestit Pepe, la un post de televiziune.