Pepe, în vacanță cu noua iubita! Ce locație exotică au ales

Pepe și Yasmine Ody, în vacanță [Sursa foto: Instagram] 20:28, aug 5, 2021 Autor: Clara Ionescu

Pepe și Yasmine Ody formează un cuplu de câteva luni de zile, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai serioasă. La început, ei au fost cât mai reținuți cu privire la relația lor, în contextul în care au mărturisit că vor să ia lucrurile cât mai ușor.

De atunci, Pepe și Yasmine au fost la un botez împreună și au fost în prima vacanță alături de fetițele celebrului cântăreț.

Pepe și noua lui iubită devin neseparabili, iar ultimele fotografii postate pe paginile lor de Instagram confirmă acest lucru. Cei doi au plecat într-o vacanță pe Coasta de Azur, alături de mai mulți prieteni. Ei au postat mai multe fotografii și filmulețe, în care sunt surprinși în ipostaze foarte apropiate.

Pepe și iubita lui [Sursa foto: Instagram]

Pepe, declarații surprinzătoare despre divorțul de Raluca Pastramă

Pepe și Raluca Pastramă au fost căsătoriți pentru aproximativ 8 ani de zile.

Cei doi au divorțat în luna februarie a acestui an și au decis să o ia pe drumuri separate. Celebrul cântăreț a dezvăluit, la șase luni de la divorț, că nu și-ar fi dorit să se ajungă în acest punct. El a fost judecat de multe persoane pentru calmitatea de care a dat dovadă.

„Raluca a pus punct. Cumva, viața mea de acum este suma tuturor întâmplărilor din viața mea.

Am înțeles ceva din fiecare etapă a vieții mele. Nu mi-aș fi dorit să divorțez. Acum, de Raluca, nu de Oana. Vorbim de copii, de familie. În momentul ăla nu înțelegeam de ce se întâmplă. Dacă aș fi făcut altfel, aș fi avut de tras foarte mult. Mulți m-au acuzat în trecut că de ce am fost atât de calm. Am tras aer în piept și am zis că de acum sunt singur”, a declarat Pepe, pentru o emisiune televizată.