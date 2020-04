Pepe a primit amendă în noaptea de Înviere

In articol:

Deoarece a ratat momentul în care voluntarii au împărțit Lumina Sfântă la fiecare casă, Pepe s-a decis să meargă la biserică mai târziu de ora recomandată. Deoarece era trecut de ora 22:00, cântărețul a atras atenția polițiștilor.

Surpriza este că Pepe a fost prins fără declarație pe propria răspundere. Potrivit Ordonanței Militare, cântărețul a primit o amendă contravențională.

Din imaginile surprinse de reporterii Libertatea se poate observa cum artistul încearcă să-i explice situația polițistului. Omul legii i-a dat amendă cântărețului, dar i-a adus și Lumină Sfântă. După ce i-a întocmit procesul-verbal, el s-a oferit să meargă în fața bisericii și să aprindă una dintre candelele cu care a venit artistul.

Pepe și-a închis toate afacerile din cauza coronavirusului: „Am pierdut tot”

Pepe a vorbit despre efectele pe care le are panedmia de coronavirus asupra veniturilor lui.

Pandemia de coronavirus afectează pe toată lumea, indiferent de meserie, statut social sau bani. Pepe, la fel ca mulți alți artiști, pierde bani stând acasă, mai ales că și-a închis afacerile și a amânat toate concertele.

”Abia aștept să se termine şi să încercăm să reparăm ce s-o strica în toată această perioadă. Chiar dacă sună rău, concertele au fost şi sunt ultima grijă. Am amânat concerte şi le-am reprogramat cu mult înainte să nu mai fie voie. Aşa mi s-a părut responsabil. Şi tot aşa, am închis şi grădiniţa şi salonul. Am zis că nu are nici un sens să riscăm şi să ajungem la altele.

În aceste condiţii nu ştiu cât s-a pierdut financiar în această perioadă fiindcă nu am făcut calculul, dar s-a pierdut tot. Când s-o relua treaba, vedem ce şi cum. Până atunci însă… #stamacasa”, a declarat Pepe pentru Ciao. (Citeste si: Pepe, reacţie neaşteptată după ce a primit un mesaj de la Oana Zăvoranu! "Amintiri frumoase")

Sursă foto: Libertatea