Mai exact, de curând, Pepe și Raluca, însoțiți de prietenii lor, și-au făcut de cap într-un club, artistul fiind sufletul petrecerii, cântând și dansând, sub ochii amuzați ai soției sale, până dimineața.

Pepe și Raluca, alături de amicii lor, au decis să sărbătorească lansarea noii piese a artistului, ”Tu n-ai suflet!”, cu o petrecere de pomină. Și, așa cum reușește de fiecare dată Pepe, rezultatul a fost unul pe măsura așteptărilor. Mai exact, în clubul în care și-a ascos amicii, Pepe a fost sufletul distracției, încurajat mai tot timpul de frumoasa Raluca, soția artistului încurajându-l să danseze și să cânte cu câte o privire pe care doar Pepe o putea înțelege.

Iar Pepe, evident, a demonstrat că știe să se distreze ca nimeni altul, dansând, alături de Alex Florescu, antrenorul vedetelor, mai toată noaptea, singurele întreruperi fiind în momentul în care își mai ”uda” puțin gâtul. Ba chiar, la un moment dat, provocat de cântărețul din respectivul stabiliment, Pepe a cântat și câteva versuri din noua lui melodie, ”Tu n-ai suflet!”, cu atât mai mult cu cât, imediat după lansare, piesa a ajuns în trending-ul Youtube.

“Eu ştiam că piesa o să fie ascultată şi apreciată de cei care mă cunosc, îmi urmăresc constant activitatea şi apreciază ceea ce fac. Ştiam că foarte multi dintre cei maturi se vor regăsi în mesaj”, spunea Pepe, atunciu când a aflat de succesul piesei sale.

Pepe despre Raluca: ”Am constatat că e altfel decât restul”

”Noi ne-am cunoscut pe data de 27 iulie. Era la fix o săptămână de la ziua mea, eram la petrecerea unui prieten foarte bun, se întâmpla în restaurantul în care îl conducea tatăl meu în momentul ăla, iar eu și cântam în seara aceea. Fiind concert Pepe, Raluca a venit cu un grup de prietene și așa am văzut-o pentru prima dată. Am văzut o fată frumoasă, îmbrăcată în roșu și glumeam cu un prieten că Ce mișto e Scufița Roșie”, povestea Pepe, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. Mai mult, cei doi au complotat pentru a pleca împreună într-o vacanță în Spania și, atunci când s-au întors, și-au dat seama că sunt perechea perfectă.

”Mi-am dat seama că vreau să formez un cuplu cu ea atunci când am cunoscut-o mai bine în Spania și când am dormit ca frații și ne-am întors ca frații. Am constatat că e altfel decât restul. (…) Frumusețea relației noastre este că eu am simțit de la început că nu își dorește să iasă în față, nu își dorește să apară… Raluca se ocupă de grădiniță, ea și-a dorit să aibă ocupația ei, nu a vrut să fie soția lui Pepe și atât. Cred că orice femeie își dorește asta și cred că iorice bărbat își dorește așa ceva. Altfel, ar sta acasă și m-ar toca pe mine la cap. (…) I-am oferit tot suportul logistic și financiar, iar în momentul de față nu că mă face mândru, sunt super-mega-încântat și fericit de cum funționează lucrurile”, ne-a mai spus, în studioul WOWbiz.ro, Pepe, parcă mai îndrăgostit ca niciodată de Raluca.