Pepe s-a săturat și rupe tăcerea despre Raluca Pastramă! ”Această persoană nu mai există de 8 ani!” Ce a făcut artistul cu verigheta?

In articol:

Raluca nu a mai vrut să fie Pastramă nici după ce a divorțat de Pepe. Ea a preferat să rămân cu numele artistului, Pascu, așa cum, de altfel, le cheamă și pe cele două fiice pe care aceștia le au împreună.

Pepe: ”Numele ei este Pascu, așa a rămas și după divorț”

Dezvăluirea a fost făcută chiar de Pepe la BarOnline, show-ul pe care acesta îl are pe canalul propriu de Youtube. Cântărețul s-a arătat chiar deranjat de faptul că fosta lui soție e în continuare numită de presă ”Raluca Pastramă”, deși ea nu mai poartă acest nume de mai bine de 8 ani.

Citeste si: Pepe și Raluka nu se mai ascund?!Cei doi s-au alintat și purtat ca niște îndrăgostiți: „Ce faci, viața mea?”

”Băi nene, și nu e Raluca Pastramă, că aici nu înțelege presa și vreau să fac lumină. Și după divorț, numele ei e tot Pascu. Și a fost Pascu și în timpul căsătoriei. Ea nu mai e Pastramă de 8 ani! Și-a păstrat numele... Sunt niște articole despre cineva care nu există”, a izbucnit Pepe, după ce a citit o știre despre soția lui.

”Mâine îmi pun verigheta înapoi”

Interpretul a dezmințit și zvonurile conform cărora a renunțat definitiv la verighetă. El a spus că verigheta este ”un accesoriu” pe care-l poartă de fiecare dată când are ocazia, pentru că îi place.

Citeste si: Magda Vasiliu, părăsită de iubit, la patru ani de când s-a mutat în Italia: “Este greu, dar ne descurcăm!”- bzi.ro

Citeste si: Pepe și Raluca Pastramă se gândesc la o împăcare după divorț? Gesturile care i-au dat de gol

”Am văzut-o și pe aia cu ”Pepe a renunțat la verighetă”... Mâine o s-o am. Mie mi se pare fix un accesoriu, adică mie îmi place, o s-o port, n-o am acum la mână pentru că am avut filmări și n-am putut s-o port. De vreo 4-5 zile n-am mai pus-o pe mână dar asta nu înseamnă că mâine n-o pun înapoi”, a mai spus Pepe la BarOnline.

Despre Daniela Crudu: ”Făcea toppless, am luat-o de gât și...”

În fine, Pepe a dezvăluit și adevărul despre relația lui cu Daniela Crudu. Artistul a vorbit și despre celebra fotografie în care o pipăie pe fosta asistentă care făcea topless, pe plajă.

Pepe și Daniela Crudu au fost împreună la Vaporul iubirii

”Eu mi-aduc aminte cu drag de toți de pe Vaporul Iubirii și nu știu cum se face că și atunci eram fix după un divorț. Eram ca acum și cred că era presa și mai tare pe mine. Am avut proiectul ăla, mișto proiect... Dar n-am avut nici o treabă, eu sunt prieten cu toți din toate proiectele în care am fost. Nu am avut nici un fel de amantlâc cu Cruduța, ferească Dumnezeu, suntem ca frații! Dar, logic, dacă fata făcea plajă topless și am luat-o de gât și am făcut o poză, cum să dea poza aia în presă? Bine! Pepe, singur, Cruda, o nebună!”, a mai spus Pepe.