Pepe, surprins alături de o artistă celebră de Dragobete! Cum s-au dat de gol: „Și de Valentine’s Day și de Dragobete împreună”

In articol:

Pepe este oficial un bărbat liber și în acte! Pe data de 8 februarie 2021, Pepe și Raluca pastramă s-au prezentat împreună la notar, unde au semnat actele pentru divorț. Întrebarea de pe buzele tuturor este dacă unul dintre ei este deja într-o altă relație. Recent, celebrul cântăreț latino a fost surprins în timp ce se ținea în brațe cu o altă artistă foarte cunoscută în România.

Cea care i-a dat de gol a fost chiar Ana Baniciu! În timp ce se afla pe platourile de filmare, blondina a postat mai multe filmulețe la secțiunea de stories de pe Instagram. Cântăreața s-a arătat foarte fericită că a primit ghiocei de la Romică Țociu. Atunci când a întors camera în direcția colegei sale, Raluka, se poate observa cum a apărut și Pepe în cadru. El nu a stat pe gânduri și a luat-o în brațe pe Raluka.

Ana Baniciu: Ralu, ai primit și tu ghiocei?

Raluka: Da, uite!

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Ana Baniciu: Pepe, tu ce ne-ai adus?

Raluka: Nu ne-a adus încă, dar o să ne aducă. Și de Valentine’s Day și de Dragobete împreună.

Pepe și Raluka, surprinși în ipostaze tandre[Sursa foto: Instagram]

Ce planuri are Pepe pentru anul 2021

Pepe a declarat că faptul că a trecut recent printr-un divorț nu înseamnă că i-a schimbat percepția despre iubire. El a dezvăluit, într-un interviu recent, care sunt așteptările și planurile sale pentru anul 2021.

Citeste si: Raluca Pastramă, mesaj cu subînțeles la adresa lui Pepe! Bruneta și-ar fi găsit un nou iubit: „Lângă ea nu au loc loserii”

„De la anul 2021 aştept schimbări în bine. Am început, din punctul meu de vedere, cu mult aplomb, cu mult curaj, ştiind că, dacă am trecut peste 2020, care a fost extrem de dificil, în 2021 lucrurile deja sunt oarecum în avantajul meu, pentru că nu am stat degeaba, şi asta contează foarte mult.

Profesional, îmi doresc să continui, să fiu sănătos, să pot să creez, să înregistrez cât mai multe videoclipuri, cât mai multe single-uri, să am proiecte în TV şi să merg foarte bine şi pe partea de online. Personal, nu pot să îmi doresc decât sănătate şi să mă bucur de familia mea şi de copiii mei", a declarat Pepe pentru VIVA!.