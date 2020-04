In articol:

Pandemia de coronavirus afectează pe toată lumea, indiferent de meserie, statut social sau bani. Pepe, la fel ca mulți alți artiști, pierde bani stând acasă, mai ales că și-a închis afacerile și a amânat toate concertele.

”Abia aștept să se termine şi să încercăm să reparăm ce s-o strica în toată această perioadă. Chiar dacă sună rău, concertele au fost şi sunt ultima grijă. Am amânat concerte şi le-am reprogramat cu mult înainte să nu mai fie voie. Aşa mi s-a părut responsabil. Şi tot aşa, am închis şi grădiniţa şi salonul. Am zis că nu are nici un sens să riscăm şi să ajungem la altele.

a declarat Pepe pentru Ciao.

Pepe și-a amânat concertele, dar cântă online pentru fani

Deși concertele la care ar fi trebuit să cânte Pepe au fost anulat din cauza pandemei de coronavirus, artistul a găsit o modalitate de a fi în continuare alături de fanii lui. Artistul cântă online pentru fanii lui, spre bucuria acestora.

„Şi înainte de toată treaba asta mă întâlneam cu prietenii mei online însă acum având mai mult timp o fac mai des, măcar o dată pe săptămână. Înainte să se blocheze tot chiar am apucat să facem nişte repetiţii online cu aproape toată trupa. Am observat că încep să se adune din ce în ce mai mulţi ceea ce nu poate decât să mă bucure.

Cred şi sper ca duminică de duminică să ne rămână obiceiul şi să ne găsim acolo pe YouTube pentru o seară ca între prieteni, în familie, la un pahar de vorbă”, a mai spus Pepe pentru sursa mai sus citată.