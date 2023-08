Pepe și Yasmine se gândesc să devină din nou părinți?! Artistul a vorbit, pentru prima dată, despre cel de-al patrulea copil: „Pe viitor”

In articol:

După divorțul de Raluca Pastramă, Pepe și-a refăcut rapid viața în compania actualei sale soții, Yasmine Ody, alături de care a devenit tată pentru a treia oară, având împreună un băiețel, care a împlinit deja un an. Din mariajul anterior, artistul mai are două fete, pe Rosa și pe Maria, în creșterea cărora este foarte implicat.

De asemenea, el și fosta lui soție au păstrat legătura pentru a lua, întotdeauna, cele mai bune decizii în privința fiicelor lor.

La un an după ce băiețelul său și al actualei sale soții a venit pe lume, Pepe a vorbit, pentru prima dată, despre posibilitatea de a deveni tătic pentru a patra oară. Artistul a mărturisit că viața cu trei copii este grea, iar, momentan, el și Yasmine nu se gândesc să aibă un alt copil împreună. Totuși, bărbatul nu exclude varianta ca, în viitor, el și partenera lui să devină, din nou, părinți, dar, deocamdată, se bucură de felul în care arată viața lor în prezent.

„În momentul de față suntem foarte ocupați și ne ocupă prea mult timp viața noastră. Nu am luat în calcul un alt copil, e destul de complicat, nu se știe pe viitor!(...) Momentan e de ajuns! E greu cu 3!”, a declarat Pepe pentru Ciao.ro.

Pepe și Yasmine s-au lansat în afaceri

De curând, artistul a dat vestea cea mare și a dezvăluit că el și soția lui au decis să intre în lumea afacerilor, deschizând un magazin de haine. Artistul a fost cel care a luat decizia, mărturisind că vrea să vândă articole vestimentare, însă va avea pe raft doar câteva exemplare din fiecare model, pentru a ajuta cumpărătorii să nu se mai confrunte cu problema de a ajunge

într-un loc și a vedea mulți alți oameni purtând aceeași ținută.

„Tot timpul mi-au plăcut hainele. Și am cumpărat de peste tot. Tot călătorind, am descoperit niste lucruri foarte frumoase în Italia. Și mi-am zis că este momentul să ne îmbrăcăm de la propriul nostru magazin.(...) Avem câte 2-3 modele doar pentru fiecare mărime, pentru că nu vrem să vindem uniforme. Mie mi s-a întâmplat ca la un eveniment să fiu îmbrăcat la fel ca altcineva, și chiar nu-i deloc plăcut. În acest moment, în magazin avem 2000 de produse, atât pentru copii, de toate vârstele, cât și pentru adulți. Ieri am stat toată ziua de am făcut ședința foto, eu, Yasmine, fetele și cel mic. Vom face aprovizionarea la două săptămâni”, a spus Pepe pentru Cancan.ro.