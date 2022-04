In articol:

Noul sezon, cel de-al 17-lea al show-ului „Te cunosc de undeva!” 2022 va apărea în curând pe micile ecrane, la Antena 1. Show-ul Te cunosc de undeva! promite să vină cu o multime de suprize pentru telespectatori.

La show vor participa opt perechi de concurenți care cu siguranță vă vor încânta privirile, într-un sezon al duetelor!

Pepe va prezenta sezonul 17 al show-ului „Te cunosc de undeva!” 2022 alături de frumoasa Alina Pușcaș. Artistul îl va înlocui pe Cosmin Seleși în noul sezonul „Te cunosc de undeva!”.

Pepe va prezenta noul sezon „Te cunosc de undeva!” 2022 alături de Alina Pușcaș [Sursa foto: Instagram]

Pepe este noul prezentator „Te cunosc de undeva!" 2022 alături de Alina Pușcaș

„Sunt încântat de propunerea postului şi vă spun cinstit că vin cu un avantaj din start: cunosc foarte bine acest proiect! De-a lungul timpul am trecut prin toate ipostazele – concurent, invitat special, jurat, iată, acum şi prezentator... doar regizor mai lipseşte să fiu! Vin la platou ca acasă şi asta e cel mai important pentru mine.”, a spus Pepe.

Artistul are avantajul de a fi familiar cu show-ul: „Sunt singurul care am câştigat două trofee şi am ieşit de trei ori pe locul al doilea. Şi, aşa cum mă ştiţi, mă voi bucura din plin de noul rol, pentru că eu, dacă nu zâmbesc, nu sunt Pepe!”, a mai completat Pepe.

Pepe va prezenta cel de-al 17 sezon „Te cunosc de undeva!” 2022 alături de Alina Pușcaș: „Pe Pepe îl ştiu de peste 10 ani, ne înţelegem excepţional şi sunt convinsă că şi cei de acasă îl vor primi cu mare bucurie.

Este unul dintre cei mai reprezentativi concurenţi ai acestui transforming show, aşa că ştie exact ce să puncteze la fiecare prezentare. Abia aşteptăm să vă prezentăm noii concurenţi, pentru că se anunţă un sezon absolut savuros!”, a povestit Alina Puşcaş.

Când începe „Te cunosc de undeva!” 2022

Show-ul „Te cunosc de undeva!” revine în curând pe micile ecrane, cu sezonul 17, pe Antena 1! Show-ul se numără printre cele mai longevive din România. De data aceasta, emisiunea vine cu noi regului și anume, cei 16 concurenți vor fi împărțiti în echipe de câte doi. Cele opt perechi ale show-ului „Te cunosc de undeva!” sunt: Emi şi Cuza, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Alexia Talavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Carmen Chindriş şi Romică Ţociu, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei şi Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu.

Show-ul transformărilor aduce cu sine și o altă modificare! Sezonul 17 „Te cunosc de undeva!” va fi prezentat de Alina Pușcaș și de Pepe, ce va reveni în acest sezon în rolul de prezentator, înlocuindu-l pe Cosmin Seleși.

„Abia aștept. Mi-a fost așa dor”, a spus Alina Pușcaș despre începerea filmărilor de la "Te cunosc de undeva” 2022.