Te cunosc de undeva 2021, Adriana Trandafir şi Romică Ţociu au câştigat marea finală

Adriana Trandafir şi Romică Ţociu au câştigat finala Te cunosc de undeva 2021! Cei doi actori au fost cei mai apreciaţi dintre concurenţi.

Adriana Trandafir şi Romică Ţociu au câştigat finala Te cunosc de undeva 2021! Cuplul Adriana şi Romică, s-a transformat în Liza Minnelli şi Joel Grey, duet care le-a adus marele premiu celor doi actori.

În marea finală, difuzată sâmbătă, de la 20:00, „bătălia” decisivă s-a dat între Radu Ştefan Bănică, Liviu şi Andrei, Adriana şi Romică, Ana şi Raluka şi Pepe.

Ultimul spectacol din acest sezon a fost deschis cu hit-ul „We are the Champions”, interpretat de cei 11 concurenţi ai transforming show-ului, alături de trupa The Colours.

Liviu şi Andrei au întruchipat două mari legende ale muzicii- Freddie Mercury şi Elvis Presley, iar Pepe a interpretat-o pe Whoopi Goldberg.

Seara a fost încheiată de ultimele finaliste, Ana şi Raluka , transformate în Cher şi Meryl Streep, din musicalul Mamma Mia.

Cine a concurat în finala Te cunosc de undeva

Gala finală a emisiunii Te cunosc de undeva, s-a intitulat „Legende”, iar cei opt finalişti care au performat sâmbătă seară au fost: Pepe, transformat în Whoopi Goldberg, Adriana Trandafir și Romică Țociu, care i-au interpretat pe Liza Minnelli și Joel Grey, Ana și Raluka le-au adus pe scenă pe Cher și Meryl Streep, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au fost Freddie Mercury

și Elvis Presley, iar lui Radu Ștefan Bănică a jucat rolul lui Gene Kelly.

Mirela Vaida, Emilia Popescu și Cristina Vasiu nu au participat în finala competiţiei câştigate de Adriana Trandafir și Romică Țociu.