Petiție de amploare pentru Simona Halep! ”Nu o mai hărțuiți!” Fanii au luat foc și au lansat un atac brutal la adresa ITIA. după ce tenismenei i s-a refuzat dreptul să se apere  în cazul de dopaj

Lucrurile se complică în cazul de dopaj al Simonei Halep. Supărați că ITIA a amânat din nou audierei celebrei tenismene, mai mult, româncei i s-a pus în cârcă o nouă acuzație, fanii au luat atitudine.

Petiție de amploare pentru Simona Halep. ” Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la întârzierea și lipsa de transparență în procesul de investigare”

Simona Halep este apărată în aceste momente de foarte mulți susținători, care au lansat o petiție online pentru a o susține pe sportivă în urma acuzațiilor lansate de Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului.

„ Noi, subsemnații, fanii Simonei Halep, În lumina speculațiilor recente și a informațiilor contradictorii apărute în mass-media cu privire la posibile încălcări ale reglementărilor antidoping de către Simona Halep, ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la întârzierea și lipsa de transparență în procesul de investigare a acestor acuzații”, se arată la începutul petiției.

Fanii o apără pe Simona Halep printr-o petiție online! ”Este imperativ ca acest proces să se încheie într-un interval de timp rezonabil”

Susținătorii româncei au trimis un atac dur la adresa ITA, mai ales după cea de a doua acuzație! Ei consideră că forul care o arată cu degetul pe Simona Halep de nereguli în pașaportul biologic nu acționează într-un mod fair-play și imparțial.

” Având în vedere poziția de jucătoare de tenis de top a Simonei Halep și impactul pe care îl are asupra tenisului, credem în ea și pentru noi toți este crucial ca un astfel de proces să fie tratat cu promptitudine, rigurozitate și imparțialitate. Vă rugăm să nu o mai hărțuiți pe Simona Halep.

În acest context, vă solicităm respectuos să luați următoarele măsuri: Inițiați o investigație amănunțită și rapidă a acuzațiilor de dopaj împotriva jucătoarei de tenis Simona Halep. În interesul sportului și al tuturor părților implicate, este imperativ ca acest proces să se încheie într-un interval de timp rezonabil și să respecte principiile legii și imparțialității; asigurarea transparenței și a unei comunicări eficiente a concluziilor anchetei.

Este esențial ca ITF și ITIA să furnizeze actualizări regulate și informații clare cu privire la evoluția procesului, astfel încât publicul și fanii tenisului să aibă încredere în corectitudinea și integritatea deciziilor luate. Noi, semnatarii acestei petiții, ne exprimăm îndoielile cu privire la angajamentul ITF și ITIA de a susține principiile de fair-play, integritate și transparență în cazul Simona Halep”, se arată în petiția online inițiată de către fanii Simonei Halep.

O nouă lovitură pentru Simona Halep în procesul dopajului! Ce a aflat tenismena în urmă cu puțin timp?

Simona Halep susține că trăiește cel mai negru coșmar! ” Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri”

Simona Halep este distrusă emoțional în acest moment și declară că trăiește cel mai negru coșmar din viața ei.

„ Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal”, a spus Simona Halep, vineri, pe conturile ei de socializare. „ Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea. Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele! Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția.

Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări cauzate de ITIA” , a fost mesajul scris de Simona Halep.