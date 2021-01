Petre Roman, întrebările lui Denise Rifai la care a evitat să răspundă! Au legătura cu fiicele lui și relațiilor lor amoroase VIDEO

In articol:

În timpul mariajului cu Mioara Roman, Petre Roman a crescut două fete: Catinca, fata soției sale, care-i poartă însă numele și Oana, fiica celor doi. În anii 2000, ambele fete ale lui Petre Roman, au intrat în atenția presei prin prisma relațiilor lor amoroase.

Ambele se iubeau cu doi dansatori celebri la acel moment.

Oana se iubea cu liderul trupei de striperi Flamingo Boys, Cornel Păsat, iar Catinca avea o relație cu dansatorul Bebe Dumitrescu, cu care are și un copil. S-a scris atunci chiar că Petre Roman a pierdut alegerile din cauza relațiilor ”nepotrivite” ale fetelor lui. În plus, Mioara Roman justifica alegerile fiicelor ei prin faptul că viața lor ”fusese un infern”, că fetele fuseseră excluse din cauza tatălui lor. (Vezi si Cati copii are de fapt Petre Roman )

Mioara Roman, alaturi de fiicele sale, Oana Roman si Catinca Roman

Întrebat acum de Denise Rifai cum a privit ca tată relațiile sentimentale ale fiicelor sale și dacă-și reproșează ceva ca tată, Petre Roman a avut o replică neașteptată.

”Sincer, nu. Nu cred (n. red. că-și reproșează ceva ca tată). Dar, dincolo de acest sentiment pe care-l am, pe terenul ăsta nu mi-e ușor să avansez. Întrebarea asta legată de relațiilor lor sentimentale, nu e potrivită”, a spus Petre Roman, nevrând să comenteze pe marginea acestui subiect.

Petre Roman e supărat pe declarațiile făcute despre el de Oana Roman?

Nu a fost singura întrebare la care Petre Roman a evitat răspunsul. A mai fost una legată tot de fiica sa, Oana Roman. După divorțul fostului premier de Mioara Roman, Oana a vorbit mult despre tatăl său, pe care l-a acuzat că și-a abandonat familia.

Oana a spus că tatăl său a refuzat chiar să o sprijine financiar atunci când i-a cerut ajutorul. În plus, lăsată singură, într-o casă în care plătea chirie la RA-APPS, Mioara Roman a suferit cumplit, a acumulat datorii, și până la urmă s-a văzut nevoită să părăsească locuința. Acum, la 81 de ani, grav bolnavă, Mioara Roman locuiește în casa fiicei sale, Oana Roman.

Citeste si:Datoria care i-a distrus sănătatea Mioarei Roman! Suma depășește orice imaginație! EXCLUSIV

Denise Rifai l-a întrebat pe Petre Roman ce a determinat ruptura dintre el și Oana Roman și dacă este supărat de declarațiile pe care aceasta le-a făcut de-a lungul timpului.

”Nu, dar trecem peste întrebare”, a răspuns scurt Petre Roman.